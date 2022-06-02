Кандидат на пост главы Службы информации и безопасности Молдовы – гражданин Румынии

Кандидат на пост главы Службы информации и безопасности Молдовы – гражданин Румынии

Александр Мустяцэ, кандидат на пост главы Службы информации и безопасности Молдовы, обладает вторым гражданством – Румынии. Это признал он сам, отвечая на вопрос депутата ПСРМ Александра Нестеровского. 

Мустяцэ заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы высокие госдолжности занимали лица, обладающие гражданством и других стран. Он отметил, что законодательством это не запрещено.

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