Кандидат на пост главы Службы информации и безопасности Молдовы – гражданин Румынии

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Александр Мустяцэ, кандидат на пост главы Службы информации и безопасности Молдовы, обладает вторым гражданством – Румынии. Это признал он сам, отвечая на вопрос депутата ПСРМ Александра Нестеровского.

Мустяцэ заявил, что не видит ничего плохого в том, чтобы высокие госдолжности занимали лица, обладающие гражданством и других стран. Он отметил, что законодательством это не запрещено.

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