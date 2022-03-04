Канцлер Германии о вступлении Молдовы в ЕС: Это не тот вопрос, о котором сейчас идёт речь

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что вступление в Евросоюз Грузии, Молдовы и Украины — не тот вопрос, который стоит поднимать сейчас.

Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь. Мы должны предотвратить войну, то есть не преодолеть — она уже идёт, а позаботиться о том, чтобы не было эскалации, — сказал Шольц в интервью телеканалу ZDF.

Напомним, вчера руководство страны подписало заявку на вступление Молдовы в ЕС. Немногим ранее это сделали Украина и Грузия.

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