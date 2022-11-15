Каналы утечки

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О кибератаках на социальные сети представителей действующей власти

Анастасия Погодина, info@aif.md

Прошедшая неделя в Молдове ознаменовалась скандалом, связанным со взломом Телеграм-каналов президента Майи Санду, вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, а также министра юстиции Серджиу Литвиненко, чья личная переписка с разными чиновниками была к тому же обнародована.

Взломанная Телега

В минувшую среду, 9 ноября, премьер-министр Наталья Гаврилица на заседании правительства сообщила о взломе Телеграм-каналов выше названных представителей власти. В аккаунтах президента и вице-премьера были выложены одинаковые сообщения, в которых говорилось о существовании «коррупции в государственных учреждениях» и указана ссылка на веб-сайт Moldova-leaks, где размещена якобы принадлежащая министру юстиции Серджиу Литвиненко переписка с его мобильного телефона.

Через короткое время в Телеграм-канале правительства РМ Prima sursă/Первоисточник появилось сообщение о произошедшем взломе аккаунтов М. Санду и А. Спыну. «В результате на этих страницах было размещено много ложной информации. Прилагаются усилия для устранения последствий этих кибератак и восстановления целостности учётных записей в социальных сетях. Администрация президента подтверждает взлом официального Телеграм-канала президента Республики Молдова Майи Санду и опровергает правдивость последних постов», – говорится в сообщении.

Взрыв разорвавшейся бомбы произвело содержание обнародованной переписки министра юстиции. В социальных сетях вирусно распространялись принтскрины корреспонденции, аудиофайл. Из последнего следовало, что якобы жителям левого берега Днестра выплачивали по 500 рублей за голосование за М. Санду во втором туре выборов президента РМ. Другая предполагаемая переписка свидетельствует о том, что Вероника Драгалин была назначена на пост главы Антикоррупционной прокуратуры не без участия министра юстиции. Он якобы требовал ставить самые низкие оценки конкурентам, встречался с членами комиссии Высшего совета прокуроров, которой предстояло выбрать кандидатуру на вакантную должность, и заявлял, что этого назначения требует МВФ. Всего в открытый доступ было выложено около 130 чатов переписки.

Генпрокуратура начала расследование по данным фактам и будет рассматривать дело сквозь призму правовых норм.

Фейк (не)обыкновенный

В первый день разразившегося скандала министр юстиции Серджиу Литвиненко заявил, что вся обнародованная от его лица переписка – фальшивка. «Так называемые обсуждения, которые циркулируют в публичном пространстве и которые якобы из моего Телеграм-канала, – обыкновенный фейк. Цель этого фейка – отвлечь внимание общественности от реальных проблем, с которыми сталкиваются преступные группировки в Республике Молдова, и от их связей с иностранными службами», – написал глава Минюста в Фейсбуке.

Однако двое из участников чатов, чья переписка попала в открытый доступ, – экс-министр юстиции Фадей Нагачевски и экс-глава Национального инспектората полиции Андрей Яворски – подтвердили подлинность своих диалогов с С. Литвиненко.

«Я не знаю, о каких фейках говорит министр юстиции, но наша переписка действительна на все 100 из 100. Либо нас вводят в заблуждение, либо как-то манипулируют общественным мнением. Я лично подтверждаю, что переписка и общение с министром юстиции – это правда», – написал экс-глава Национального инспектората полиции А. Яворский на своей официальной странице в Фейсбуке.

Признал действительной свою переписку с Серджиу Литвиненко и экс-министр юстиции Фадей Нагачевски. Он насчитал как минимум семь нарушений закона, которые вскрыла обнародованная переписка министра Литвиненко с разными чиновниками: коррумпирование избирателей с левого берега Днестра на президентских выборах; назначение людей-игроков; манипулирование конкурсом по избранию на должность руководителя Антикоррупционной прокуратуры; политическое преследование генерального прокурора; политическое вмешательство в дело Додона; законодательное лобби для экономических агентов; вмешательство в судебное дело. По мнению Нагачевски, это всё недопустимо.

На второй день С. Литвиненко пришлось признать, что обнародованная переписка принадлежит ему, но не в том виде, в котором была представлена. «Как я заявлял ранее, в результате взлома моего личного аккаунта в социальной сети фрагменты моей переписки были опубликованы в открытом доступе. Несколько моих разговоров были обрезаны, перемещены и вырваны из контекста, что привело к искажению информации с целью манипуляции и фабрикации грубой неправды против меня, моих коллег и моей семьи», – написал С. Литвиненко в своём аккаунте на Фейсбуке, заметив, что всё это дело рук «альянса воров», который после того как увидел, что нечем его шантажировать, прибёг к подлогам и «будет продолжать, потому что не собирается останавливаться на достигнутом».

В свою очередь Ф. Нагачевски заметил, что действующая власть приложила постыдные усилия для того, чтобы убедить общественность, что утечка информации с аккаунта министра юстиции – это фейк. «Распространяемой ложью ему удалось лишь дискредитировать себя публично. Были предприняты попытки отвлечь общественное мнение различными темами. Не сработало. Сегодня министру юстиции пришлось частично признать некоторые дискуссии, заявив, что из-за его борьбы с коррупцией он подвергается нападкам», – написал Нагачевски на своей странице в соцсетях.

11 ноября произошёл вброс в общественное пространство и переписки советника президента по вопросам обороны и безопасности Дорина Речана. В администрации президента заявили, что «как и в предыдущих случаях, эта переписка сфабрикована».

Дело по кибератакам

По случаю взлома Телеграм-каналов президента РМ и вице-премьера, а также утечки якобы частной переписки министра юстиции, советника президента по вопросам обороны и безопасности Генеральная прокуратура возбудила уголовные дела о кибератаках.

– Генпрокуратура начала расследование по данным фактам и будет рассматривать дело сквозь призму правовых норм, – заявила журналистам ответственная по связям со СМИ Генеральной прокуратуры Виолина Морару.

10 ноября на заседании парламента фракция ПСРМ потребовала заслушать министра юстиции Серджиу Литвиненко с последующей его почётной отставкой из-за вскрывшихся из переписки фактов. Парламентское большинство отказалось поддержать предложение оппозиции, а на следующий день прошли обыски в офисе ПСРМ.