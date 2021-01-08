Канада закрыла границы для иностранцев. Запрет касается и граждан Молдовы

0

Начиная с сегодняшнего дня и до 21 января иностранным гражданам запрещено въезжать на территорию Канады, даже при наличии действительной визы или электронного разрешения на путешествие.

Кроме того, в целях предотвращения распространения COVID-19 все въезжающие в Канаду граждане старше 5 лет обязаны предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный не более чем за 72 часа до полёта. Наличие теста не отменяет обязательный 14-дневный карантин для всех въезжающих в Канаду, кроме ряда категорий лиц, в том числе членов семьи граждан Канады, временно трудоустроенных граждан, международных студентов и т.д.

Как сообщает Посольство Молдовы в Канаде, все авиапассажиры обязаны проходить проверку и при необходимости помещены на карантин. Путешественники должны скачать приложение ArriveCAN и предъявить точную контактную информацию. За нарушение любых инструкций при въезде в Канаду грозит до 6 месяцев лишения свободы или штраф в размере 750 000 долларов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.