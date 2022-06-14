Кампания “Сдавай кровь – спасай жизни”: по всей стране открылись донорские пункты

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В честь Всемирного дня донора крови, отмечаемого 14 июня, по всей стране открылись пункты для сдачи крови. Министерство здравоохранения и Национальный центр переливания крови организовали в столице мероприятие по повышению осведомлённости и поощрения граждан к добровольному донорству.

– Процесс сдачи крови абсолютно безопасен, Национальный центр переливания крови организует сбор и хранение препаратов крови. Призываем граждан присоединиться к кампании донорства, чтобы увеличить запасы крови и обеспечить необходимым лечением пациентов, нуждающихся в помощи, – отметил на мероприятии государственный секретарь Минздрава Ион Присэкару.

В свою очередь, пишет moldpres.md, директор Национального центра переливания крови Светлана Чеботарь поблагодарила доноров за их доброту и щедрость.

– Чествовать вас в этот день уже стало традицией. Мы благодарим вас и врачей, потому что без препаратов крови мы не могли бы обеспечить лечение. Мы продолжаем призывать граждан совершать бескорыстный акт милосердия, сдавать кровь и не быть равнодушными, – подчеркнула Чеботарь.

По случаю Всемирного дня донора крови донорам были вручены дипломы. Мероприятие прошло под лозунгом “Сдавай кровь – спасай жизни”.

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