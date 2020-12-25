Кампания по вакцинации против COVID-19 в Румынии начинается в конце недели

0

Кампания по вакцинации против COVID-19 в Румынии начинается в воскресенье, 27 декабря. Об этом заявил президент Клаус Йоханнис в ходе брифинга.

По его словам, сразу после Рождества начнутся основные этапы вакцинации, и так будет продолжаться до тех пор, пока всё население не получит вакцину. Клаус Йоханнис подчеркнул, что прививки безопасны, эффективны и соответствуют самым высоким европейским стандартам, передаёт ipn.md.

Месяц назад Европейский союз заключил контракт на первый транш в 30 млн доз вакцины против COVID-19, а Румыния получит 4% от общего объема.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.