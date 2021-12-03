Кампания по уборке в Кишинёве: выполнено 2900 рейсов по вывозу мусора

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Почти 2900 рейсов по вывозу растительных остатков было выполнено за время осенней кампании по уборке муниципия Кишинёв, которая стартовала 20 сентября. В процессе уборки участвовали все муниципальные службы, а также управляющие жилищным фондом, государственные учреждения, экономические агенты и волонтёры.

Начальник отдела Главного управления жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Василе Ефрос рассказал, что растительные остатки отвозят на склад на улице Каля Гидигичулуй, где они будут подвергнуты компостированию. Бытовые отходы, ежедневно собираемые в городе, попадают на мусорную свалку в Цынцэрень.

Помимо сбора отходов были вычищены улицы, тротуары, остановки общественного транспорта и территории многоквартирных домов. Сотрудники управления проконтролировали ликвидацию несанкционированных мусорных свалок. Они также следили за тем, чтобы горожане сортировали мусор перед тем, как выбросить его, и чтобы они не сжигали растительные остатки.

В работах по уборке территории ежедневно участвовали порядка 400 рабочих, а для вывоза растительных остатков были задействованы 40 единиц транспорта, пишет ipn.md. В работах также участвовала спецтехника Hako и прицепные пылесосы для тракторов.

Следующая кампания по уборке города запланирована на весну.

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