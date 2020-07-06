Кампания мафии против президента финансируется за счет украденного миллиарда, – Боля

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Запущенная олигархической партией “Продам Молдову” кампания против президента финансируется за счет украденного миллиарда и показывает одно: только Игорь Додон и ПСРМ стоят на защите страны от мафии, которая хочет снова захватить Молдову. Так считает депутат ПСРМ Василий Боля.

– Вы видели подобные истеричные действия против Майи Санду или Андрея Нэстасе? Нет. Цель всех атак, которые спонсирует мафия, – Игорь Додон и Партия социалистов, – отмечает он.

Боля подчеркивает, что граждане видят, что в Молдове всё четче вырисовывается борьба между двумя силами – темными, в лице инструментов олигархов, и светлыми, в лице Игоря Додона и социалистов.

– Свет, то есть, добро, всегда побеждает! И это потому, что с нами народ и Бог. С Божьей помощью победим! – подытожил он.

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