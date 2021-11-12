КамАЗ наехал на женщину, переходившую дорогу по “зебре”

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ДТП произошло в селе Парканы.

Бендерчанин за рулём КамАЗа направлялся в сторону Тирасполя. Когда подъезжал к пешеходному переходу, видел остановившийся справа автомобиль, однако продолжил движение. В этот момент на пешеходный переход выбежала женщина, пишет mvdpmr.org.

Водитель грузовика не успел среагировать и зацепил пешехода бампером. 31-летнюю пострадавшую доставили в больницу Бендер с черепно-мозговой травмой.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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