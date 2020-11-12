Каларашский район идёт голосовать за Додона: Благодаря ему в сёлах отремонтировали дороги (ВИДЕО)

Каларашский район идёт голосовать за Додона: Благодаря ему в сёлах отремонтировали дороги (ВИДЕО)

Николай Захария – житель Каларашского района, откуда родом и действующий президент, независимый кандидат Игорь Додон. Мужчина объяснил, почему в это воскресенье отдаст свой голос за главу государства.

– Поддерживаю Игоря Додона. Благодаря его усилиям в нашем селе заасфальтировали центральную дорогу. Теперь можно легко добраться из одного конца населённого пункта в другой, к церкви, примарии. Люблю своё село, Молдову. Голосую за Игоря Додона! – пояснил он.

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