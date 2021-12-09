Какую выбрать карту Mastercard: виды и особенности карточных продуктов

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Уникальные привилегии, эксклюзивные скидки и спецпредложения, первоклассное обслуживание и практически безграничные возможности — все это могут получить держатели карт Мастеркард.

Однако для начала нужно выбрать, какую именно карточку следует оформить, чтобы получить определенные преимущества.

Разновидности платежных карт Мастеркард

Существуют разные виды банковских карт, каждая из которых предназначена для определенных целей. Все карточные продукты делятся на следующие категории:

Карты Standard

Эти карты являются универсальным решением для самых разных задач: от покупок в магазинах, которые вы делаете каждый день, заканчивая путешествиями за границу. Карты этой категории — это удобный и безопасный финансовый инструмент, который поможет вам воплощать мечты в реальность.

Банковские карты Gold

Карты с более высоким уровнем обслуживания, а также рядом эксклюзивных скидок и специальных предложений по всему миру. С этим платежным инструментом вы узнаете, что такое финансовая свобода в любой части мира.

Platinum — расширенные привилегии

Премиальный карточный продукт, открывающий доступ к превосходному обслуживанию и широкому перечню эксклюзивных привилегий.

Премиальные карты World Elite

Почти безграничные возможности и уникальные преимущества, которые смогут удовлетворить все ваши требования. Вы можете рассчитывать на круглосуточное премиум-обслуживание и уникальные привилегии в любой точке планеты.

Debit — карта с уникальными возможностями

Дебетовая платежная карта этой категории предоставляет все преимущества пластиковой банковской карты, включая ряд дополнительных возможностей. Оформив ее, вы сможете снимать деньги в любом банкомате, расположенном на территории Республики Молдова без комиссий. Однако обратите внимание, что лимиты устанавливает банк. Он же может установить дополнительные комиссии за снятие наличных.

Где получить карту Мастеркард

Быстрые денежные переводы, уникальный консьерж-сервис, эксклюзивные акции и скидки — это только небольшой перечень того, какие преимущества дает карта Mastercard. Чтобы оформить карту определенного вида, обращайтесь в любой заинтересовавший вас банк, расположенный на территории Молдовы.

За дополнительной консультацией обращайтесь в службу поддержки этого учреждения или на горячую линию платежной системы Mastercard.