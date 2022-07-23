Какую косметику нельзя использовать в жару

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От декоративной косметики в жару отказываются многие, но и с уходовой нужно быть аккуратнее – не все средства, даже проверенные и натуральные, полезны в такое время.

Как считает врач-дерматокосметолог из РФ Лилия Дышлевая, до наступления прохладных дней стоит отказаться от средств, которые содержат витамин А, гликолиевую кислоту, АНА и ВНА кислоты: эти компоненты делают кожу более чувствительной к ультрафиолету и могут привести к появлению пигментных пятен. Если есть необходимость в таких тониках, кремах и сыворотках, то использовать их можно вечером. А вот утром перед выходом на улицу нужно наносить крем с солнцезащитным фактором, пишет rg.ru.

Эксперт советует отказаться летом от натуральных эфирных масел в составе средств для ухода – они могут закупоривать поры, стать причиной высыпаний. То же касается тяжёлых жирных кремов, разного рода пилингов. Вся эта косметика перегрузит и даже травмирует и без того измученную жарой и сухим воздухом кожу.

Вместо всего перечисленного врач предлагает более лёгкие кремы с гиалуроновой кислотой, алоэ вера, коллагеном, экстракты трав, маски – очищающие (на основе угля, глины) и увлажняющие. Не стоит пренебрегать мицеллярной водой, лосьонами, пенками для умывания.

– Также не надо забывать про тоники, которые способствуют восстановлению РН-баланса кожи, борются с чувством стянутости, высыпаниями. При этом очень важно, чтобы тоник на лето не содержал спирт. Лучше выбирать средства с растительными экстрактами и строго по типу кожи, – подытожила эксперт.

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