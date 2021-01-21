Какими мы не будем

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О людях, прославивших предпринимательское дело в Молдове

«Когда-то, в другой жизни, я хотел написать книгу о бессарабских предпринимателях ХIХ века, – рассказывает «АиФ в Молдове» наш соотечественник, журналист по образованию Дмитрий Гладкий. – Мне казалось, что такой труд мог бы послужить хорошим примером для вдохновения современных отечественных бизнесменов».

В интернете конца 90-х конечно же ещё не было столько информации. Дмитрий много времени проводил в библиотеках и архивах, беседовал с музейными работниками и историками, по крупицам собирая информацию о людях, прославивших отечественное предпринимательское дело и заложивших фундамент рыночной экономики нашего края, о тех, кто был лишён собственности в первой половине ХХ века (или экспроприация катком прошлась по их потомкам), но остался в истории благодаря своим пожертвованиям на благо родины. Таких, например, как Константин Рышкан, подаривший Кишинёву принадлежавшее ему Скаковое поле для строительства Инвалидного дома (сейчас на этом месте стоит кинотеатр «Шипка»). Или княгиня Наталья Дадиани, на свои сбережения построившая Вторую женскую гимназию.

Его замысел так и остался в многочисленных блокнотах и текстовых файлах, но он до сих пор спрашивает себя: сравнимы ли сегодняшние молдавские бизнесмены с их славными предшественниками, трудом и талантом собиравшими богатство? Дмитрий Гладкий сделал небольшую выборку из своих архивов и предлагает читателям «АиФ в Молдове» ознакомиться с наиболее известными благодетелями XIX века. Вот лишь малая часть имён…

Боярский род Крупенских

Молдавский боярский род Крупенских ведёт свою историю с XVII века. Первый вице-губернатор Бессарабии (на фото) Михаил Крупенский (1775–1855 гг.) был основателем и попечителем Первой кишинёвской гимназии. Предводитель дворянства А. Н. Крупенский жертвовал огромные средства сиротскому приюту. В 1909 году по ходатайству попечительницы приюта С. Д. Крупенской он выделил на постройку церкви при приюте 500 рублей. Чтобы размер этой суммы стал понятен современникам, отмечу, что в начале ХХ века снять меблированные трёхкомнатные апартаменты в Кишинёве можно было за 5 рублей в месяц. На 10 рублей в месяц можно было столоваться в ресторане средней руки. Род Крупенских жертвовал деньги на содержание школы при Костюженской больнице, на Женскую гимназию, на строительство дорог, помогал Ольгинскому приюту «Ясли», приюту Бальша, Гербовецкой общине Красного Креста.

Купец Синадино

Городской голова, купец Пантелеймон Синадино, первым открыл в Кишинёве шерстомойку, а четыре сорта шерсти, выделывавшиеся на его фабрике, были представлены на Первой бессарабской выставке «образцов фабричной, заводской, ремесленной и всякого рода произведений местной промышленности» в 1837 году. Его указом все желающие построить в Кишинёве дома и другие здания освобождались от подати в государственную казну. При этом место под застройку отводилось бесплатно. Желающим бесплатно раздавали участки земли в городских предместьях под садоводство. За время его руководства площади виноградных плантаций увеличились в три раза, а вина выделывалось около 120 тысяч вёдер. В 1893 году Галбинская улица была переименована в Синадиновскую за дела рода Синадино, известного своей благотворительной деятельностью.

Ай да Карл Шмидт!

Городской голова, действительный статский советник Карл Александрович Шмидт на аудиенции у царя добился разрешения собирать средства со всей России на постройку Инвалидного дома, а позже сам стал во главе комитета по сбору пожертвований. Карл Шмидт уделял большое внимание санитарному состоянию Кишинёва: при нём возводятся здания «заразной больницы», водо- и пневмолечебницы, перестраивается еврейская больница. Не менее велик его личный вклад в дело постройки учебных заведений. На заседании Думы, проходившем в 1896 го-

ду, К. А. Шмидт выступил с призывом возвести на месте бывшей главной гауптвахты и пожарного депо новое здание Думы. Сейчас в нём размещается кишинёвская мэрия. Интересно, что городской голова (по-нашему – мэр) Карл Шмидт жертвовал немалую часть собственных средств на благоустройство Кишинёва.

Инженер Крутоголов и его хлеб

Инженер И. И. Крутоголов прожил долгие годы во Франции, где изучал хлебопекарное дело. По возвращении в Кишинёв реорганизовал отцовскую хлебопекарню, основанную в 1890 году. Крутоголов первым установил механические мешалки и сита и стал снабжать высококачественным хлебом чуть ли не половину Кишинёва. Крутоголовский хлеб славился по всей губернии, его покупали даже в Одессе. Пекарня И. И. Крутоголова снабжала бесплатным хлебом ряд государственных и городских учреждений, в том числе Духовную семинарию и Костюженскую лечебницу.

«Супермаркеты» от Карлик-Левензона

Елиазар Карлик-Левензон в начале прошлого века обладал самым крупным в Кишинёве складом аптекарских и парфюмерных товаров. Он был одним из первых предпринимателей, применивших американскую бизнес-модель «меньший заработок, но больший оборот». Основной принцип работы Карлика-Левензона: покупатель должен найти в магазине всё, что ему необходимо. Так что современные супермаркеты – не ноу-хау на молдавской земле. Елиазар Карлик-Левензон отчислял немалые средства на благотворительные цели, в частности на обустройство городских улиц и содержание сиротских приютов.

Барон Стуарт

Барон Александр Фёдорович Стуарт (1842–1917 гг.) был председателем Бессарабской губернской земской управы. Он учредил бессарабское общество естествоиспытателей и любителей естествознания. Биолог, естествоиспытатель, магистр зоологии, общественный деятель и предприниматель Александр Стуарт на свои средства основал Музей земства и Костюженскую психиатрическую больницу. Зоологический, сельскохозяйственный и кустарный музей, впоследствии известный как Государственный историко-краеведческий музей, сохранился до наших дней и является архитектурным памятником и туристической достопримечательностью Республики Молдова.

Подготовила

Дарья Тарабурка