Каким будет курс валют в стране сегодня

Каким будет курс валют в стране сегодня

Национальный банк Молдовы обнародовал официальные значения основных валют в стране на 19 августа.

Доллар потеряет 4 бана. Сегодня он будет стоить 16 леев 70 банов. Евро поднимется на 2 бана и будет стоить 19 леев 87 банов.

Стоимость украинской гривны не изменится и составит 61 бан за единицу. Румынский лей и российский рубль будут стоить, соответственно, 4 лея 10 банов и 22 бана.

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