Каким будет курс валют в Молдове в последние дни мая

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Национальный банк Молдовы установил курс основных валют на 29, 30 и 31 мая.

Так, доллар потеряет 7 банов. Сегодня и в последующие два дня он будет стоить 17 леев 62 бана.

Евро, тем временем, опустится на 9 банов. Его цена составит 19 леев 40 банов.

Румынский лей будет стоить на два бана дешевле, чем вчера, а именно 4 лея ровно. Украинская гривна и российский рубль не изменятся – 65 банов и 24 бана соответственно.

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