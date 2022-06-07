Какие запасы продуктов имеются в Молдове?

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Всё чаще и чаще мы слышим предупреждения экспертов из разных стран, что военный конфликт на Украине может спровоцировать голод в мире.

А как обстоят дела в этом вопросе в Республике Молдова? Достаточно ли у нас запасов зерновых и других продуктов первой необходимости?

Мнение Герчу

Климатические условия минувшей осенью и нынешнего периода – не самые благоприятные для произрастания пшеницы. В 2021 году был собран рекордный её урожай – более 1,5 млн тонн, а сегодня в зернохранилищах есть около 195 тыс. тонн, что обеспечит нам внутреннее потребление на протяжении примерно 130 дней. Предположительно, имеющихся запасов продовольственной пшеницы Молдове хватит до середины сентября. Что касается кукурузы, то осенью 2021 года её урожай составил около 3 млн тонн при общем потреблении на внутреннем рынке в 1,3 млн тонн. Запасы кукурузы для внутреннего потребления на сегодняшний день составляют около 450 тыс. тонн. Мы полностью обеспечены этим видом зерновых. Запасы сахара также соответствуют нашим запросам и нормам. Имеющихся в резерве 48 тыс. тонн сахара хватит примерно на 200 дней. В минувшие дни снизились цены на растительное масло. На складах зарегистрировано около 300 тыс. тонн подсолнечника, которого будет достаточно, чтобы снабжать внутренний рынок подсолнечным маслом более 300 дней. Таким образом Республика Молдова располагает достаточными запасами зерновых и продуктов первой необходимости, чтобы обеспечить свою продовольственную безопасность. Гражданам нашей страны с этой точки зрения опасность не угрожает.

Когда мы говорим о продовольственной безопасности, имеем в виду наличие и доступность продуктов питания. Мы делаем ставку на обеспечение наших потребителей продукцией местного производства. В этой связи разработан ряд мер для того, чтобы содействовать развитию сектора, облегчить распределение финансовых средств и дать возможность делать инвестиции. Мы стараемся найти замену тем продуктам, которые у нас сегодня в дефиците: в краткосрочной перспективе – импортными продуктами, а в средне- и долгосрочной – продукцией местных производителей.

Виорел Герчу,

министр сельского хозяйства и пищевой промышленности

Подготовила Любовь Чегаровская