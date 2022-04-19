Какие тесты позволят избежать образования тромбов после ковида

Тюменские офтальмологи после анализа клинических проявлений коронавируса зафиксировали риски развития тромбов. По мнению врачей, для минимизации опасных последствий рекомендована тромбоэластография и тест на тромбодинамику, позволяющие назначить подходящий курс реабилитации и антикоагулянтную терапию.

– Пандемия поставила перед офтальмологами новые задачи в диагностике, а также в период клинических проявлений заболевания и после выздоровления. После перенесённой коронавирусной инфекции пациентам обязательно необходимо выполнять программу реабилитации, рекомендованную врачами. В случае с офтальмологическим профилем это приём антикоагулянтной терапии, исследование уровня D-димеров, а также проведение тромбоэластографии и тест на тромбодинамику, – рассказали специалисты.

Благодаря перечисленным методам специалист в режиме реального времени сможет заметить формирование тромба, а компьютерная программа просчитает всю информацию об этом процессе: скорость образования тромба, его плотность и другие характеристики, пишет tass.ru.

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