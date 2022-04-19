Какие тесты позволят избежать образования тромбов после ковида

Какие тесты позволят избежать образования тромбов после ковида

Тюменские офтальмологи после анализа клинических проявлений коронавируса зафиксировали риски развития тромбов. По мнению врачей, для минимизации опасных последствий рекомендована тромбоэластография и тест на тромбодинамику, позволяющие назначить подходящий курс реабилитации и антикоагулянтную терапию.

– Пандемия поставила перед офтальмологами новые задачи в диагностике, а также в период клинических проявлений заболевания и после выздоровления. После перенесённой коронавирусной инфекции пациентам обязательно необходимо выполнять программу реабилитации, рекомендованную врачами. В случае с офтальмологическим профилем это приём антикоагулянтной терапии, исследование уровня D-димеров, а также проведение тромбоэластографии и тест на тромбодинамику, – рассказали специалисты.

Благодаря перечисленным методам специалист в режиме реального времени сможет заметить формирование тромба, а компьютерная программа просчитает всю информацию об этом процессе: скорость образования тромба, его плотность и другие характеристики, пишет tass.ru.

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