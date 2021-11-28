Какие страны ввели ограничения из-за омикрон-штамма

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После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 (он получил название “омикрон”), обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с африканскими государствами либо запрещать въезд оттуда. Отдельные государства помещают на карантин въезжающих на их территории из районов распространения нового штамма.

ТАСС составил список стран, которые ввели ограничения из-за нового штамма:

Россия (ограничила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании)

Германия (авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР)

Израиль (запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента)

Великобритания (помимо ЮАР приостановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини)

Сингапур (ограничен въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини)

Бахрейн (приостановлен въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини)

Италия (запрет на въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини)

Нидерланды (прибывшим из ЮАР пассажирам запрещено покидать аэропорт Схипхол)

Марокко (запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР)

Франция (приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини)

Чехия (запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии)

Австрия (вводит ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)

Малайзия (запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватини

Саудовская Аравия (приостанавливает полеты в ЮАР, Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Эсватини; приостанавливает возможность въезда для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств)

Швейцария (запрет на прямые авиарейсы из стран юга Африки; также Великобритания, Египет, Малави, Нидерланды и Чехия включены в список стран и территорий, по прибытии из которых требуется проходить обязательный 10-дневный карантин)

Турция (запрет на въезд в республику из ЮАР, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве)

Канада (запретила въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки)

США (ограничат въезд в страну из восьми африканских государств: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави)

ОАЭ (приостановят возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, среди которых ЮАР, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсвана и Мозамбик)

Египет (объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР)

Аргентина (решила отложить возобновление прямого авиасообщения с Африкой)

Бразилия (приостановит авиасообщение с шестью странами: Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР)

Австралия (закрыла границы для прибывающих из девяти стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР)

Венгрия (ограничит авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Намибией, Лесото, Мозамбиком, Эсватини и ЮАР и вводит ограничения для прибывающих оттуда)

Южная Корея (ограничит выдачу виз и въезд в страну гражданам Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика)

Япония (граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбик, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях)

Греция (прибывающие с юга Африки должны будут пройти десятидневный карантин)

Румыния (въезжающие в страну из районов распространения нового штамма будут помещаться на карантин на 14 дней)

Грузия (въезжающие в страну из районов распространения нового штамма будут помещаться на карантин на 14 дней)

Кувейт (приостановит авиасообщение с девятью странами: ЮАР, Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Лесото, Эсватини, Замбией и Малави)

Иран (приостановит авиасообщение с ЮАР, Мозамбиком, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Лесото и Эсватини).

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