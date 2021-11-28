Какие страны ввели ограничения из-за омикрон-штамма

После сообщений об обнаружении на юге Африки нового штамма коронавируса B.1.1.529 (он получил название “омикрон”), обладающего повышенной способностью к мутации, некоторые страны начали приостанавливать авиасообщение с африканскими государствами либо запрещать въезд оттуда. Отдельные государства помещают на карантин въезжающих на их территории из районов распространения нового штамма.
ТАСС составил список стран, которые ввели ограничения из-за нового штамма:
- Россия (ограничила въезд для иностранных граждан, проживающих на территории ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Эсватини, Танзании)
- Германия (авиакомпаниям будет разрешено выполнять только вывозные рейсы для граждан ФРГ, находящихся на территории ЮАР)
- Израиль (запретил посещение всех стран Африки, кроме северной части континента)
- Великобритания (помимо ЮАР приостановила авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини)
- Сингапур (ограничен въезд иностранцев из ЮАР, а также Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
- Бахрейн (приостановлен въезд прибывающим из ЮАР, Намибии, Ботсваны, Зимбабве, Лесото и Эсватини)
- Италия (запрет на въезд из ЮАР, Лесото, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини)
- Нидерланды (прибывшим из ЮАР пассажирам запрещено покидать аэропорт Схипхол)
- Марокко (запрет на въезд всем прибывшим из ЮАР)
- Франция (приостановила полеты в ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини)
- Чехия (запретила въезд для граждан, которые в течение последних 14 дней находились более 12 часов в ЮАР, Намибии, Лесото, Свазиленде, Зимбабве, Ботсване, Мозамбике и Замбии)
- Австрия (вводит ограничения на авиасообщение с ЮАР, Лесото, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Намибией и Эсватини)
- Малайзия (запретила своим гражданам посещать ЮАР, Ботсвану, Зимбабве Лесото, Мозамбик, Намибию и Эсватини
- Саудовская Аравия (приостанавливает полеты в ЮАР, Намибию, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Лесото, Эсватини; приостанавливает возможность въезда для тех, кто не имеет подданства королевства и прибывает напрямую или через другие страны из вышеупомянутых государств)
- Швейцария (запрет на прямые авиарейсы из стран юга Африки; также Великобритания, Египет, Малави, Нидерланды и Чехия включены в список стран и территорий, по прибытии из которых требуется проходить обязательный 10-дневный карантин)
- Турция (запрет на въезд в республику из ЮАР, Ботсваны, Мозамбика, Намибии и Зимбабве)
- Канада (запретила въезд иностранным гражданам, которые за последние две недели побывали в странах юга Африки)
- США (ограничат въезд в страну из восьми африканских государств: ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика и Малави)
- ОАЭ (приостановят возможность въезда в страну прибывающим из семи южноафриканских государств, среди которых ЮАР, Намибия, Лесото, Эсватини, Зимбабве, Ботсвана и Мозамбик)
- Египет (объявил о приостановке авиасообщения с ЮАР)
- Аргентина (решила отложить возобновление прямого авиасообщения с Африкой)
- Бразилия (приостановит авиасообщение с шестью странами: Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией, Эсватини и ЮАР)
- Австралия (закрыла границы для прибывающих из девяти стран: Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбика, Намибии, Сейшельских островов, Эсватини и ЮАР)
- Венгрия (ограничит авиасообщение с Ботсваной, Зимбабве, Намибией, Лесото, Мозамбиком, Эсватини и ЮАР и вводит ограничения для прибывающих оттуда)
- Южная Корея (ограничит выдачу виз и въезд в страну гражданам Южно-Африканской Республики, Ботсваны, Зимбабве, Намибии, Лесото, Эсватини, Мозамбика)
- Япония (граждане Японии и иностранцы, обладающие долгосрочными японскими визами или видом на жительство, въезжающие с территории ЮАР, Эсватини, Зимбабве и Мозамбик, обязаны будут пройти десятидневный карантин в специальных отелях)
- Греция (прибывающие с юга Африки должны будут пройти десятидневный карантин)
- Румыния (въезжающие в страну из районов распространения нового штамма будут помещаться на карантин на 14 дней)
- Грузия (въезжающие в страну из районов распространения нового штамма будут помещаться на карантин на 14 дней)
- Кувейт (приостановит авиасообщение с девятью странами: ЮАР, Намибией, Ботсваной, Зимбабве, Мозамбиком, Лесото, Эсватини, Замбией и Малави)
- Иран (приостановит авиасообщение с ЮАР, Мозамбиком, Намибией, Зимбабве, Ботсваной, Лесото и Эсватини).
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии