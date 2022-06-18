Какие продукты необходимо есть, если вы в стрессе

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По словам нутрициолога из РФ Софьи Литошенко, в состоянии стресса важно поддерживать в организме необходимый уровень витаминов и других полезных питательных веществ. Это позволит не вогнать себя в ещё большее стрессовое состояние. И сделать это можно только благодаря питанию.

В организме всегда должен быть правильный баланс Омега-3 жирных кислот, цинка, селена, железа, магния. Важно есть ферментированные продукты: квашеную капусту, желательно без соли. Это источник витамина С, других витаминов, минералов, пробиотиков. В рационе также должны быть ягоды, так как в них много антиоксидантов, пишет ferra.ru.

Эксперт посоветовала употреблять грецкие и другие орехи, семена подсолнечника, льна, чиа. В них много полезных жиров, цинка, магния, витамина Е, что помогает организму бороться с депрессией.

Ешьте больше брокколи, брюссельской капусты — источников витамина С, фолиевой кислоты, магния. Всё это помогает регулировать эмоциональное состояние и лучше справляться с депрессивными состояниями, способствует выработке нейротрансмиттеров, регулирующих настроение, включая серотонин и дофамин, — порекомендовала нутрициолог.

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