Какие претензии у примаров к распределению финансов?

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В Молдове много лет назад стали говорить о необходимости децентрализации власти и передаче примэриям больше полномочий, в том числе и по управлению финансами.

С какими проблемами сталкиваются сегодня власти на местах? Соответствует ли степень ответственности примаров с имеющимися у них возможностями и рычагами?

Мнение Гаризана

Основа децентрализации власти – это прежде всего децентрализация финансов, а именно передача примэриям государственных бюджетных средств с пропорциональным делегированием ответственности за их эффективное администрирование… На мой взгляд, та степень ответственности, которой наделены примары, не соответствует имеющимся на сегодняшний день возможностям и рычагам. Либо следует законодательно укрепить позицию примаров в этом отношении, либо определить более реалистичную форму ответственности каждого советника представительного органа за принимаемые решения, которые, бывает, противоречат законодательству страны или местного сообщества.

Главная функция всех госструктур – справедливое и прозрачное распределение государственных средств. В последние несколько лет примэрия Копчака столкнулась с тем фактом, что специальные трансферты по детским садам распределяются не совсем понятно. Из разговора с коллегами удалось выяснить, что кому-то из специальных средств удаётся даже произвести капитальный ремонт, совершенствовать материально-техническую базу дошкольных учреждений в то время как в некоторых населённых пунктах не хватает денег, чтобы, согласно методологии, представленной Министерством финансов, запланировать 100% выплату заработной платы и питание детей в детских садах. Мы, когда столкнулись с этой проблемой, провели элементарный анализ: сумму, выделяемую Минфином на дошкольные учреждения Гагаузской автономии, поделили на количество детей и выяснили, что на одного ребёнка в 2021 году приходилось по 25 тыс. леев. В то время как 12 примэриям, в том числе и села Копчак, было выделено меньше денег. Примэрия Копчака получила по 21 тыс. леев на ребёнка. А 14 населённым пунктам дали до 43 тыс. леев. Это говорит о том, что те, кто получил такие суммы на одного дошкольника, имеют возможность запланировать в полном объёме заработную плату, питание и ряд других расходов, а на оставшиеся средства в конце года сделать капитальный ремонт. А те примэрии, у которых нет таких возможностей, вынуждены экономить на всём.

Когда мы обратились в Комрат, чтобы решить этот вопрос, нас направили в Кишинёв. В Министерство финансов было очень сложно попасть, понадобилась протекция одного из депутатов парламента, чтобы нас приняли и хотя бы выслушали, что существует такая проблема и что мы хотим ею поделиться. Чиновники средней руки в Минфине говорят, что понимают, что это несправедливое распределение, но действует документ, который не позволяет сделать по-другому. Почему они не могут ничего изменить? Мы на то и чиновники, чтобы исправлять ошибки предыдущих властей или свои. Но дети-то ни при чём. Почему в одном населённом пункте дети должны быть в более привилегированном положении? Эту ситуацию надо менять в корне. Я понимаю, что у министров достаточно большая нагрузка и эту всю документацию подготавливают чиновники, от которых и зависит размер финансирования каждой из примэрий. И зачастую присутствует высокая доля субъективизма при распределении трансфертов специального назначения.

Олег Гаризан,

примар села Копчак Чадыр-Лунгского района

Подготовила Любовь Чегаровская