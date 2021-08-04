Какие правила должны соблюдать граждане Молдовы для въезда в Румынию

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Посольство Румынии в РМ сообщает о правилах, касающихся въезда, пребывания и транзита через территорию соседней страны.

Так, с 1 августа в правила карантинного режима внесены определённые изменения, пишет deschide.md. Карантин отменяется для несовершеннолетних до 6 лет, а также для членов спортивных делегаций.

По сообщению посольства Румынии, с 12 июля 2021 года статус ЧС на территории Румынии был продлён на 30 дней. Никаких ограничений на въезд в Румынию иностранных граждан и лиц без гражданства не вводилось. Таким образом, все граждане Республики Молдова, имеющие биометрические паспорта, могут въезжать в Румынию независимо от цели поездки (например, краткосрочное пребывание или транзит).

Согласно общему правилу, прибывающие в Румынию из стран любой зоны иностранные граждане обязаны соблюдать 14-дневный карантин. Вакцинированные лица (не ранее 10 дней после последней дозы), а также лица, у которых за последние 180 дней было подтверждено инфицирование вирусом SARS-CoV-2, освобождены от карантинных мер.

Также от карантина освобождаются граждане, которые пребывают на территории Румынии менее 3 дней и предъявляют отрицательный ПЦР-тест, выполненный не позднее чем за 72 часа до прибытия. Исключения предусмотрены и для ряда других категорий, подробнее ознакомиться с которыми можно здесь.

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