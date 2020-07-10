Какие ограничения остаются в силе до 31 июля включительно

Какие ограничения остаются в силе до 31 июля включительно

Режим ЧС в Молдове будет продлен еще на две недели. На брифинге для прессы Ион Кику рассказал, какие ограничения в связи с этим остаются в силе до 31 июля включительно. 

В частности:

  • запрещен въезд в страну иностранцев, за некоторыми исключениями;
  • сохраняется режим самоизоляции на 14 дней для граждан РМ по приезде в страну;
  • запрещена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений;
  • запрещена деятельность парков аттракционов, в том числе “Орхейлэнда”;
  • продлевается запрет на проведение массовых церемоний;
  • остаются закрытыми детские сады и детские лагеря отдыха. 

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