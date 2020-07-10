Какие ограничения остаются в силе до 31 июля включительно

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Режим ЧС в Молдове будет продлен еще на две недели. На брифинге для прессы Ион Кику рассказал, какие ограничения в связи с этим остаются в силе до 31 июля включительно.

В частности:

запрещен въезд в страну иностранцев, за некоторыми исключениями;

сохраняется режим самоизоляции на 14 дней для граждан РМ по приезде в страну;

запрещена деятельность ночных клубов и других развлекательных заведений;

запрещена деятельность парков аттракционов, в том числе “Орхейлэнда”;

продлевается запрет на проведение массовых церемоний;

остаются закрытыми детские сады и детские лагеря отдыха.

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