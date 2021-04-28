Какие меры для граждан и бизнеса аннулировала сегодня Санду через КС

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На брифинге для прессы депутаты Партии социалистов рассказали, какие меры для населения и экономических агентов будут аннулированы вследствие сегодняшнего вердикта КС.

Так, отменены для граждан:

решение о компенсировании расходов на электроэнергию за апрель-май;

запрет на отключение от коммунальных услуг за просрочку оплаты счёта;

пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за пандемии;

компенсируемые медикаменты для пациентов с коронавирусом и их доставка на дом;

возможность автоматического продления инвалидности;

назначение пенсии без заявления и возможность подать заявление онлайн;

доставка пенсий на дом;

медпомощь пациентам с коронавирусом без медполиса;

решение об удвоении пособия для прикованных к постели участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Кроме того, будет приостановлена процедура закупки вакцин от коронавируса, так как у временно исполняющего обязанности правительства нет для этого полномочий. В то же время решение о повышении зарплат врачей на 40% было принято только в первом чтении. Парламент не сможет принять его во втором чтении, так как сегодня указом Майи Санду законодательный орган был распущен.

Для экономических агентов были отменены:

мораторий на налоговые проверки, введённый до 31 мая 2021 года;

программа по покрытию ставок по кредитам;

программа по возмещению НДС и т.д.

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