Какие меры для граждан и бизнеса аннулировала сегодня Санду через КС

На брифинге для прессы депутаты Партии социалистов рассказали, какие меры для населения и экономических агентов будут аннулированы вследствие сегодняшнего вердикта КС.
Так, отменены для граждан:
- решение о компенсировании расходов на электроэнергию за апрель-май;
- запрет на отключение от коммунальных услуг за просрочку оплаты счёта;
- пособие по безработице для тех, кто потерял работу из-за пандемии;
- компенсируемые медикаменты для пациентов с коронавирусом и их доставка на дом;
- возможность автоматического продления инвалидности;
- назначение пенсии без заявления и возможность подать заявление онлайн;
- доставка пенсий на дом;
- медпомощь пациентам с коронавирусом без медполиса;
- решение об удвоении пособия для прикованных к постели участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Кроме того, будет приостановлена процедура закупки вакцин от коронавируса, так как у временно исполняющего обязанности правительства нет для этого полномочий. В то же время решение о повышении зарплат врачей на 40% было принято только в первом чтении. Парламент не сможет принять его во втором чтении, так как сегодня указом Майи Санду законодательный орган был распущен.
Для экономических агентов были отменены:
- мораторий на налоговые проверки, введённый до 31 мая 2021 года;
- программа по покрытию ставок по кредитам;
- программа по возмещению НДС и т.д.
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