Какие мероприятия запланированы на второй день фестиваля “Приветствую тебя, Кишинёв!”

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Второй день муниципального фестиваля, посвящённого 585-летию первого документального упоминания Кишинёва, пройдёт под названием “Кишинёв в народных традициях”.

Об этом на своей странице в соцсети написал генпримар Ион Чебан.

Так, в 18.00 в парке “Ла Извор” у музыкального фонтана запланирована развлекательная программа для детей “Девочка с сюрпризами”. В 19.00 на пешеходной улице Е. Дога и в 19.30 в парке “Валя Морилор” у Гранитной лестницы состоятся концерты народной музыки.

В 21.00 начнётся показ фильмов в рамках Международного фестиваля CRONOGRAF. Они пройдут на пешеходной улице Е. Дога, в парке “Ла Извор” у музыкального фонтана и в парке “Валя Морилор” у Гранитной лестницы.

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