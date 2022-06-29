Какие категории граждан получат абонемент для проезда в общественном транспорте бесплатно или по спеццене

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Учащиеся начальных классов смогут бесплатно получить годовые абонементы для проезда в столичном общественном транспорте в заведениях, где они учатся.

Медицинский персонал получит абонементы по специальной цене в Главном управлении здравоохранения и социальной помощи, а сотрудники сферы образования – в Главном управлении образования, молодёжи и спорта. В Главном управлении по защите прав детей будут выдавать абонементы по более низкой цене для неполных и для многодетных семей, передаёт ipn.md.

Абонементы для учащихся и студентов будут выдаваться с августа по более низкой цене, при предъявлении студенческого или ученического билета. Остальные категории граждан смогут приобрести абонементы на проезд в торговых точках “Moldpresa”, а также в троллейбусных и автобусных парках.

Стоимость абонементов по категориям пассажиров и сроку действия:

Обычные пассажиры: 234 лея – на месяц, 594 лея – на 3 месяца, 972 лея – на 6 месяцев;

Учащиеся: 117 леев – на месяц, 297 леев – на 3 месяца, 486 леев – на 6 месяцев;

Студенты: 164 лея – на месяц, 416 леев – на 3 месяца, 680 леев – на 6 месяцев;

Персонал сферы образования: 164 лея – на месяц, 416 леев – на 3 месяца, 680 леев – на 6 месяцев;

Персонал сферы здравоохранения: 164 лея – на месяц, 416 леев – на 3 месяца, 680 леев – на 6 месяцев;

Неполные семьи: 140 леев – на месяц, 356 леев – на 3 месяца, 583 лея – на 6 месяцев;

Многодетные семьи: 117 леев – на месяц, 297 леев – на 3 месяца, 486 леев – на 6 месяцев;

Экономические агенты: 235 леев – на месяц, 594 лея – на 3 месяца, 972 лея – на 6 месяцев.

Ряд категорий получат бесплатные абонементы на проезд в общественном транспорте при предъявлении документов, подтверждающих их статус. Речь идёт о пенсионерах, лицах с ограниченными возможностями, государственных служащих со специальным статусом (полицейские, офицеры Государственной службы защиты и охраны, сотрудники Генерального инспектората пограничной полиции), карабинерах, находящихся в служебных поездках, членах Народной гвардии, зарегистрированных в муниципии Кишинёв. Бесплатно также будут ездить граждане, награждённые Орденом Республики, Герои Советского Союза, лица, награждённые Орденом Славы трёх степеней, ветераны войны, граждане с разной степенью инвалидности, почётные граждане муниципия Кишинёв, сотрудники Государственной экологической инспекции, сотрудники Государственной службы специальных курьеров, местные избранники, лица, подвергшиеся политическим репрессиям и сотрудники Службы информации и безопасности.

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