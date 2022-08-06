Какие ярмарки можно посетить в эти выходные в столице

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Примария муниципия Кишинёв сообщает, что 6 и 7 августа в столице пройдут ставшие традиционными ярмарки отечественной продукции, а также благотворительные ярмарки.

В секторе Буюканы, на территории здания “Kentford” (бул. Штефана чел Маре, 202), состоится ярмарка EcoLocal, организованная Ассоциацией потребителей и производителей органической и ремесленной продукции.

На улице Каля Ешилор, 11/4 пройдёт ярмарка местной продукции, организованная SRL “Sweet Mary”.

В секторе Ботаника на бул. Дечебал, 2 состоится культурное мероприятие, посвящённое Дню железнодорожника.

Ярмарку по продаже фруктов и овощей организуют на бул. Траян, 22, шос. Мунчешть, 170 и ул. Бутукулуй.

В секторе Центр будут организованы ярмарки фруктов и овощей от местных производителей. Павильоны можно будет найти по следующим адресам: ул. В. Александри, 8 (угол ул. Лакулуй), ул. Измаил, 94 (угол бул. Д. Кантемира и ул. Н. Тестемицану, 30). А на ул. Тираспольской, 5-9 можно будет посетить блошиный рынок.

В секторе Рышкановка 7 августа в сквере «Мезон» на Московском проспекте, 21 пройдёт благотворительная ярмарка, организованная АО “Copii Ploii”.

На Московском проспекте, 21, напротив ул. Матей Басараб, 6, до 2 сентября будут проходить ярмарки местной продукции. Кроме того, до 14 августа на улице Каля Орхеюлуй, 109/2, А. Дога, 35 и Чеукарь, 8 проводят ярмарку фруктов и овощей от местных производителей.

В секторе Чеканы 6 августа на пешеходной аллее на бул. Мирча чел Бэтрын состоится благотворительная ярмарка, организованная АО “Copii Ploii”.

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