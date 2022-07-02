Какие бесплатные культурные мероприятия можно посетить в столице в эти выходные

0

Примария организует в этот уикенд, 2 и 3 июля, ряд культурных мероприятий в рамках муниципального проекта “Культурный диалог с кишинёвцами”.

Сегодня в 11:00 на аллее проспекта Мирча чел Бэтрын, у Солнечного дерева, состоится культурно-художественное мероприятие “Provocările verii”.

С 16:00 до 20:00 в Общественном парке Штефана чел Маре состоится мероприятие “Dialoguri muzicale” с участием группы “Fagure”.

В воскресенье в 18:00 в сквере на улице Марии Драган пройдёт культурно-художественная акция “Dedicațiile Chișinăului”.

С 15:00 до 17:30 в сквере “Сармизеджетуса” состоится спектакль кукольного театра “Guguță” – “Кот Леопольд”. Здесь же пройдёт выступление группы “Colinda” под названием “Evantai cultural”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.