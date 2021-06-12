Какая культурная программа ожидает кишинёвцев сегодня

Какая культурная программа ожидает кишинёвцев сегодня

Столичная примария продолжает организовывать культурно-художественные мероприятия в рамках проекта «Социальный диалог с кишинёвцами».

Так, и в эти выходные с 11:00 до 14:00 пройдут многочисленные музыкальные и танцевальные концерты. В программу также включены выставки работ учащихся художественных школ. Желающие смогут принять участие в различных мастер-классах по живописи, декоративному искусству для детей.

Расписание культурных мероприятий на субботу:

  • В сквере «Михай Эминеску» состоится «День фольклора».
  • В парке «Алунелул» пройдёт концерт «Создаём и развиваемся».
  • В сквере у парка Афганцев кишинёвцев ждут на мероприятии «Только искусство».
  • На пешеходной улице «Еуджен Дога» организован «Художественный меридиан».
  • В сквере на бульваре Мирча чел Бэтрын, 7 пройдёт музыкальная программа «Как прекрасно детство».

В воскресенье: 

  • В сквере на улице Докучаева состоится День донора крови «Жертвуем ради спасения».
  • В сквере парка Афганцев пройдёт концерт «Да здравствует сила нации».
  • На аллее на бульваре Мирча чел Бэтрын, 7 состоится культурно-художественное мероприятие «Сладкое лето приносит улыбки».
  • В парке «Долина роз» (музыкальный фонтан) состоится Гала-концерт победителей муниципального фестиваля-конкурса народной песни.

Полную программу можно найти на официальном сайте примарии Кишинёва.

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