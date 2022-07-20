Какая еда разрушает кишечник быстрее фастфуда: правда от врача

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Главная опасность фастфуда и уличной еды – кишечные инфекции и прочие вредные микробы, но если в большинстве ресторанов быстрого питания соблюдаются санитарные нормы, то в ларьке посетителя ждёт лотерея, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов.

– После такого перекуса можно вытащить неприятный билет. Причина может быть любая: некачественные продукты, просрочка, не до конца приготовленное блюдо, нарушение санитарных норм, грязные руки повара, – объяснил врач.

Одна съеденная шаурма плохого качества может вызвать неприятные симптомы, которые то утихают, то возвращаются – уже при приёме другой пищи, передаёт rg.ru.

– После несварения необходимо проверить кишечник и узнать, остались ли последствия. Они могут повреждать и разрушать кишечник, и просто так оставлять это нельзя, – подчеркнул Вялов.

После употребления сомнительной пищи, если такое всё же с вами произошло, главное пить побольше воды и соблюдать диету, отметил гастроэнтеролог. Специалист уточнил, что домашняя шаурма, или та, в качестве которой нет сомнений, скорее, хороший продукт, чем плохой, так как сочетает в себе белок и клетчатку, в нём нет избытка углеводов.

Также в шаурму можно добавить перец, кардамон, карри, куркуму, чеснок, кориандр – специи в умеренном количестве нормализуют обмен веществ.

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