Как защитить святые рубежи?

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О том, почему нам нужно ценить всё лучшее из прошлого и настоящего

Очередное заседание историко-литературного клуба «Россия – Молдавия: Люди, события, факты», которое состоялось 6 апреля, было не совсем обычным.

На обсуждение важной темы собралось много уважаемых гостей, а само мероприятие было посвящено 30-летию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Молдова.

Из чего ткань дружбы?

Традиционно заседание клуба проходило в стенах Российского центра науки и культуры (РЦНК). Как заметил руководитель Россотрудничества в Кишинёве Андрей Муравьёв, встреча единомышленников явилась вечером дружбы. Историко-литературный клуб был создан при Русской общине РМ. Руководитель клуба Михаил Сидоров напомнил, что идея его создания возникла в год 300-летия Луцкого договора, который был подписан господарём Молдавии Дмитрием Кантемиром и русским царём Петром I.

– Между Молдовой и Россией существуют вековые традиционные дружественные связи, есть много знаковых памятных мест, много известных людей, рождённых в нашей стране, чьи достижения в разных областях принадлежат обоим народам, – пояснил М. Сидоров. – Поэтому мы и решили создать клуб, где могли бы обсуждать биографии великих людей, события и факты, касающиеся наших народов.

Председатель Русской общины РМ Людмила Лащёнова вспоминала, как развивались двусторонние отношения, показала книгу, выпущенную к 15-летию создания общины. Казалось бы, всё главное уже сказано. Но нет, появляются новые страницы, которые имеют право быть увековеченными.

– В составе Русской общины – представители разных национальностей, и этим мы особо гордимся. Это единомышленники, которые не предадут, это успех нашего движения вперёд, – уверена Л. Лащёнова.

Посол РФ в Республике Молдова Олег Васнецов отметил, что 30-летний период характеризовался совершенно разными явлениями в отношениях дружественных стран. Но в большей степени они строились благодаря людям, которые вкладывали в этот процесс свою душу, знания, профессиональный опыт и энергетику.

– Именно люди создавали ткань двусторонней дружбы, поддерживали всё то доброе, что было наработано веками в отношениях между русскими и молдаванами, – убеждён посол РФ.

Именно образование, помимо прямых целей – усвоения знаний и привития определённых умений и навыков, способно воспитать проводников культурного кода одной страны в другую, адептов толерантности, а значит последовательных сторонников мира и взаимопонимания.

Кто единоверные братья?

Сотрудник РЦНК, пушкинист Ольга Батаева продолжила разговор о том, как в течение многих лет послы РФ в Молдове поддерживали духовную составляющую наших народов. В частности это касается Дома-музея Пушкина, который всегда был местом притяжения многих людей, но 30 лет назад он практически не работал.

– Благодаря российскому посольству в музее было проведено автономное отопление, заменена крыша, сделан косметический ремонт и на протяжении всех лет оказывалась определённая поддержка, – уточнила О. Батаева. – Был отремонтирован и филиал музея в селе Долна. Помимо этого, проводилось множество культурных мероприятий, которые можно долго перечислять.

Председатель Собора Русской общины, протоиерей Николай Флоринский уверен, что нас в первую очередь объединяет православная вера молдавского и русского народов, которые в исторической перспективе всегда были и будут дружны что бы ни случилось.

– Какие бы обстоятельства ни повлияли на политические отношения молдавского руководства, народы всегда с теплотой будут относиться друг к другу. Потому что мы не враги, а единоверные братья, – утверждает отец Николай.

Как пройти испытание на прочность?

Председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Алексей Петрович также уверен, что Россию и Молдову объединяют кровные узы, которые никому не дано разорвать. В молдавской земле лежат десятки тысяч уроженцев Российской Федерации, которые сложили свои головы в годы Великой Отечественной войны, а молдавские бойцы покоятся на полях битв в России.

– Мы в очередной раз отправляем останки российских бойцов на родину, на сей раз спустя десятилетия. Домой вернутся трое, – сказал А. Петрович. – Россия и Молдова насчитывают вековые дружественные связи, и сейчас, надеюсь, эти отношения пройдут испытание на прочность дипломатическим путём. Министерства и другие государственные структуры существуют для того, чтобы люди договаривались и общались на языке мира.

Что таят страницы?

У многих граждан Молдовы есть свои воспоминания, связанные с молдавско-российскими отношениями. Для основателя периодического издания «Русское слово» журналиста Татьяны Борисовой это выпуск в феврале 2001 года первого номера газеты.

– Газета стартовала при поддержке российского посольства, – вспоминает Т. Борисова. – Я возглавляла «Русское слово» 18 лет, и на нашей площадке проводилось множество замечательных круглых столов. Благодаря посольству и консульской службе мы освещали государственную программу переселения соотечественников во многих городах РФ. Сотрудничество с поисковыми организациями позволило открыть при редакции Музей ратной славы.

Ещё одно уникальное издание – журнал «Русское поле». Его бессменный редактор, председатель Ассоциации русских писателей Молдовы Олеся Рудягина с благодарностью вспоминает посла РФ Валерия Кузьмина, который в своё время поддержал литературное издание, объединившее творческих людей не только на журнальных страницах.

– Благодаря посольству и РЦНК, в частности его руководителю Валентину Рыбицкому, у русских писателей Молдовы появился международный фестиваль русской литературы «Пушкинская горка», – рассказала О. Рудягина. – Мы получили возможность приглашать интересных творческих людей, которые через нас узнавали о нашей стране. У русскоязычных, живущих в Молдове, есть два святых рубежа – это память о Великой Отечественной войне и наследие Александра Пушкина.

Когда проходило заседание клуба, представители молдавской законодательной власти только обсуждали возможность отмены празднования Дня Победы и запрета Георгиевской ленты. Была надежда, что парламент откажется от принятия такого решения, но чуда не случилось. Слово за нами.

Комментарий

Чем важен документ?

Елена Белякова, депутат парламента:

– В развитие двусторонних отношений в октябре 2020 года появился новый документ – Меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством межэтнических отношений РМ и Федеральным агентством по делам национальностей РФ. В том, что этот документ появился, есть и большая заслуга общественных организаций. Надеюсь, что совместными усилиями мы сделаем всё, чтобы он работал. У нас были периоды, когда не собирались даже межправительственные комиссии, что играло негативную роль в развитии двусторонних отношений. Будем верить, что вместе мы сможем сохранить и преумножить огромный исторический опыт дружественных отношений в различных направлениях.

Мнение Костецкого

Каков проводник культурного кода?

Сегодня как никогда очевиден тезис о том, что главным ресурсом укрепления дипломатических связей и формирования содержательного образа государств, скреплённых дипломатическими отношениями, становятся искусство и образование. Не случайно международное сообщество вновь и вновь обращается к термину «культурная дипломатия» и его современному наполнению, а это обмен знаниями и опытом, диалог о глобальных трансформациях и попытка найти в культуре источник мира, добрососедства, возрождения, социальной стабильности.

Культурная дипломатия начинается с образования. Именно образование, помимо прямых целей – усвоения знаний и привития определённых умений и навыков, способно воспитать проводников культурного кода одной страны в другую, адептов толерантности, а значит последовательных сторонников мира и взаимопонимания.

В этом смысле одним из приоритетных направлений деятельности представительств РФ в РМ была и остаётся поддержка образования проживающих в стране соотечественников и основного инструмента данного образования – русского языка. Такая поддержка традиционно продолжает включать удовлетворение нужд школ с русским языком обучения в учебно-методической, справочной, научно-популярной и художественной литературе; стимулирование качества русскоязычного образования путём проведения ученических олимпиад, конкурсов, смотров и т. д. Свою роль играет организация выездных курсов, дистанционного повышения квалификации для учителей и отбор абитуриентов для обучения в вузах России на различных ступенях за счёт средств федерального бюджета. Стало традиционным проведение мероприятий, связанных с осмыслением общего российско-молдавского культурно-исторического пространства, с общими знаменательными датами, с персоналиями, знаковыми для национальных и мировой культур. Верим, что названные аспекты составят основу дальнейшего российско-молдавского сотрудничества в области образования.

Виктор Костецкий,

куратор образовательных проектов РЦНК в Кишинёве

Наталья Устюгова