Как защитить беспилотники от хакеров

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В Молдове набирают популярность беспилотники. Вот и бренд Chery совместно с Baidu представили публике Arrizo 5. Самоуправляемое авто поддерживает работу системы автоматического вождения Apollo Pilot.

Пока производители говорят о том, что за беспилотниками будущее, хакеры не дремлют. И уже научились взламывать такие машины. Что нужно об этом знать водителям?

Умные машины в действии

Сегодня многие автомобили оснащены умными программами: круиз-контроль (адаптация скорости к дорожным условиям), тайминг двигателя (уменьшение нагревания мотора и контроллера), Bluetooth, Wi-Fi. Удобно, ресурсов уходит меньше.

Но что, если киберпреступники взломают программы авто удаленно? ПО выдаст ошибку, приведет к аварии.

Регистраторы и системы измерения диапазона лазерного излучения (технология лидар) – зрение автомобиля. Эти инструменты сообщают, что происходит впереди и сзади. Вносят информацию в модель сверточных нейронных сетей. И компьютер решает, нужно ли увеличивать скорость, корректировать рулевое управление.

Эксперимент: как обдурить машину

Яо Дэн, кандидат наук в Университете Маккуори, поделился новейшими исследованиями. В лабораториях (таких, как Tencent Keen Security) атаковали автопилот Tesla (эксперимента ради). В итоге, Tesla включила стеклоочиститель, хотя не было дождя. Так что, приходит к выводу Яо Дэн, сегодняшние нейронные сети можно обмануть хакер. Добавьте изменения на уровне пикселей в код кнопки отправки как изображения можно незаметно.

Исследователь MIT Симсон Гарфинкель предупреждает: скоро ожидаются новые атаки. Состязательное машинное обучение вводит в заблуждение алгоритмы. Например, ученые Южно-Каролинского университета (Колумбия), Цжэцзянского университета (Китай) и фирмы Qihoo 360 (Китай) продемонстрировали: можно заглушить датчики на автомобиле Tesla Model S, в результате система навигации не распознавает объекты. А ученые из Университета Карнеги-Меллон обманули систему распознавания лиц, поместив прозрачные очки с узором на раме, и алгоритм выдал неправильный результат.

Но кому нужно взламывать беспилотники? Как заявляют ученые MIT, одна причина — водители такси и шоферы, которые останутся без работы после того, как беспилотники станут мейнстримом. А исследование Школы физики Технического института Джорджии показало: если бы у хакеров появился шанс взломать 20% всех транспортных средств в Манхеттене, все движение на дорогах Нью-Йорк могло замереть. Так что этим могут также воспользоваться люди, которые хотят таким образом надавить на власть.

Как защитить авто от хакеров?

Безопасность автомобиля связана с защитой веб-систем. Ваши аккаунты встроены в защитные механизмы. При том, что в большинстве авто есть навигация, водители заводят аккаунт в Google, чтобы пользоваться картами. Получив доступ к центральной авто-системе, хакер входит в аккаунт и провоцирует утечку данных.

При выборе авто обратите внимание на систему безопасности. И не забудьте, что будете подключать системы к смартфону. Что касается безопасности телефона, держите включенным VPN. Как объясняет ExpressVPN, эта мера позволить спрятать трафик от хакеров при проведении с устройства в сеть. Под трафиком подразумевается вся информация, которая поступает на смартфон с автомобильных систем. То есть такая мера защищает вашу приватность.

И еще несколько идей.

Не привязывайте адреса объектов недвижимости к GPS. Хакер при взломе обнаружит, куда вы чаще всего ездите. А ведь важно, чтобы дома вы чувствовали себя в безопасности.

Ограничьте количество беспроводных систем или программ удаленного действия. В зоне риска системы, способные на расстоянии мониторить транспортное средство.

Не загружайте приложения, в разработчиках которых не уверены. Инфотейнмент-система в вашей машине совершенно не защищены. Загружая программы в эту платформу, вы рискуете подхватить вирус.

Не стоит использовать веб-браузер в собственном транспортном средстве. Вместо этого лучше искать информацию в своем смартфоне.

Следите за новостями в сфере кибербезопасности. Иногда, после того, как обнаружена уязвимость, производители предлагают клиентам переустановить программы. Например, нашли уязвимость в системе интертейнмент-системы UConnect, встроенной в Jeep Grand Cherokee, что подвергало риску тормоза, стеклоочистители, системы ускорения транспортных средств. Пользователи получили USB-устройство для обновления программного обеспечения, внедрения защитных опций. Так что следите за тем, что происходит на рынке, и оставайтесь в безопасности.