Как записаться в школу?

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Мой ребёнок в этом году должен пойти в первый класс. Куда следует обратиться, чтобы записать его в школу? В. Кышлару, Кишинёв

Отвечает Ион Чебан, мэр муниципия Кишинёв:

– С 1 апреля началась запись детей в 1-й класс. Она пройдёт на онлайн-платформе escoala.chisinau.md в два этапа: 1-й – с 1 апреля по 11 июня; 2-й – с 14 июня по 30 августа. В 1-й класс будут приняты дети, которым к 1 сентября исполнится 7 лет. Они будут зачислены в учебные заведения по месту жительства и прописки. Для записи ребёнка необходимо приложить в электронном формате следующие документы: заявление, удостоверение личности родителя и свидетельство о рождении ребёнка.

В этом году первые классы открываются в 122 образовательных учреждениях муниципия. Планируемое количество – 9156 детей, которые будут разделены на 340 классов. В случае возникновения вопросов родители могут связаться с директором гимназии/лицея или обратиться в главное управление образования, молодёжи и спорта мун. Кишинёв по телефону 022-20-16-09.

Кишинёв – единственная территориальная единица, которая принимает детей в первый класс посредством онлайн-платформы escoala.chisinau.md или educatieonline.md. Таким образом мы обеспечиваем доступ к образованию каждому ребёнку прозрачно и быстро.

Регистрация детей в школы бесплатная.

В Главном управлении образования, молодёжи и спорта также есть «зелёная линия» – 022-20-16-30, куда ученики и родители могут сообщать о коррупционных действиях и об официальных и неофициальных платежах в образовательных учреждениях столицы.