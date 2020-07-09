Как выжить бедной Молдове?

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Понятно, что от пандемии больше всего пострадают бедные страны. А что должны сделать власти, чтобы смягчить последствия кризиса? О. Лупу, Хынчешты

– Чем более развита экономика, тем более мощной становится экономическая и финансовая инфраструктура – биржи, фондовые рынки и так далее. В развитых экономиках принято ориентироваться не столько на конкретные процессы и явления, сколько на финансовые индексы, которые в первые же дни, когда было объявлено о пандемии, полетели вниз. Из-за этого негативное влияние было значительным именно в развитых странах, – поясняет экономист, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк. – В Молдове же – реальная экономика, а биржевые индексы и курсы акций – это ещё пока немного не про нас. На данном этапе необходима реальная монетарная поддержка предпринимательства. Важным моментом является снижение административного давления на бизнес. Для этого правительство ввело мораторий на проверки со стороны налоговой службы до 15 июля, возможно, оно продлит его действие и на более длительный срок.