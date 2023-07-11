Как выбрать вкусные арбузы и дыни: советы специалистов

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Вкусный арбуз отличается ярким контрастным цветом корки, имеет светлое пятно на боку и сухие усик и плодоножку, а при щелчке по спелой дыне раздается глухой звук, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе Роспотребнадзора.

Зрелый арбуз обычно крупный, с твердым блестящим покровом. При этом светлое пятно на боку, которое отлежал арбуз, должно быть максимально жёлтым, даже оранжевым. Если корку получается проткнуть ногтем, значит, арбуз еще не дозрел, отметили в Роспотребнадзоре.

При ударе ладонью спелый арбуз начинает вибрировать. Если ударить его согнутым пальцем, он издаст умеренно звонкий звук. А при сжатии вдоль продольной оси захрустит. При этом стоит помнить, что плоды одной степени зрелости почти не отличаются размерами, поэтому не следует выбирать самый крупный или самый маленький среди арбузов, добавили в пресс-службе.

Зрелую дыню можно отличить по стороне, противоположной от хвостика – она должна быть чуть мягкой. От спелого плода исходит аромат, а щелчок по нему отдается глухим звуком.

В Роспотребнадзоре также напомнили, что арбузы и дыни содержат большое количество клетчатки и сахара, поэтому употреблять их надо в меру, особенно маленьким детям и людям с заболеванием желудочно-кишечного тракта. В идеале – не более 100 граммов за один раз.

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