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Для многих ценителей приготовление кофе является целым утренним ритуалом. Для этого используются разные способы, но наиболее удобный и быстрый – приготовление с помощью техники.

Хорошие кофемашины избавят вас от необходимости следить за приготовлением бодрящего напитка. Пока готовится ароматный и крепкий кофе, вы можете спокойно заниматься своими делами.

Как выбрать кофемашину для дома

Кофемашины бывают:

Рожковые – они мало чем отличаются от кофеварок. В таких аппаратах не регулируется крепость напитка, давление, молотый кофе нужно засыпать вручную. Такой тип машин не является автоматизированным и относится к наиболее простым и дешевым.

Капсульные – для таких машин продаются специальные кофейные капсулы, которые нужно вставлять в отверстие. Через капсулу пропускается кипяток, которого хватит на одну чашку напитка. Преимуществом такой техники является быстрота приготовления. Это особенно актуально при утренней спешке. Можно использовать капсулы с разными вкусами.

Чалдовые – очень похожи на капсульные, но вместо капсул используются специальные прессованные порции в фильтрованной бумаге – чалды, которые весят 7 грамм. Крепость можно регулировать с помощью количества воды.

Комбайн для эспрессо. Этот аппарат сочетает функции кофемолки и рожкового аппарата. В отдельный отсек можно засыпать зерна или готовый порошок. Кофе готовится так же, как и в рожковой машине.

Автоматические – самые современные и дорогие аппараты, которые практически не требует вмешательства человека. Нужно только добавлять зерна и воду, а также регулярно чистить. Это настоящая кофемашина, которая может использоваться дома и в офисе. Каждый из производителей автоматических машин вносит свои фишки.

Критерии выбора домашней кофемашины:

Мощность аппарата. Чем выше этот параметр, тем быстрее приготовится напиток. Но крепость при высокой мощности может быть низкой из-за быстроты протекания воды, которая не наберет в полной мере вкус, крепость и аромат.

Размер. Для маленькой кухни подойдет компактная машина, которая не займет много места.

Самоочищение. Это очень полезная функция, которая может влиять на стоимость аппарата.

Капучинатор. Эта функция полезна для любителей кофейных коктейлей и капучино.

Подогрев чашки. Это весьма полезная опция, которая помогает получить кофе с максимальным ароматом.

Наличие памяти. Эта функция полезна для большой семьи или для тех, кто под настроение предпочитает разные напитки на основе кофе.

Регулировка помола. От этой функции зависит насыщенность напитка.

Жернова. Бывают керамические, которые не нагреваются и не влияю на вкус зерен. Стальные – более надежные, но при этом способны пережечь порошок при помоле из-за нагрева.

Управление – механическое, простое или электронное, с помощью сенсорной панели.