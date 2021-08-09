Для многих ценителей приготовление кофе является целым утренним ритуалом. Для этого используются разные способы, но наиболее удобный и быстрый – приготовление с помощью техники.
Хорошие кофемашины избавят вас от необходимости следить за приготовлением бодрящего напитка. Пока готовится ароматный и крепкий кофе, вы можете спокойно заниматься своими делами.
Как выбрать кофемашину для дома
Кофемашины бывают:
Рожковые – они мало чем отличаются от кофеварок. В таких аппаратах не регулируется крепость напитка, давление, молотый кофе нужно засыпать вручную. Такой тип машин не является автоматизированным и относится к наиболее простым и дешевым.
Капсульные – для таких машин продаются специальные кофейные капсулы, которые нужно вставлять в отверстие. Через капсулу пропускается кипяток, которого хватит на одну чашку напитка. Преимуществом такой техники является быстрота приготовления. Это особенно актуально при утренней спешке. Можно использовать капсулы с разными вкусами.
Чалдовые – очень похожи на капсульные, но вместо капсул используются специальные прессованные порции в фильтрованной бумаге – чалды, которые весят 7 грамм. Крепость можно регулировать с помощью количества воды.
Комбайн для эспрессо. Этот аппарат сочетает функции кофемолки и рожкового аппарата. В отдельный отсек можно засыпать зерна или готовый порошок. Кофе готовится так же, как и в рожковой машине.
Автоматические – самые современные и дорогие аппараты, которые практически не требует вмешательства человека. Нужно только добавлять зерна и воду, а также регулярно чистить. Это настоящая кофемашина, которая может использоваться дома и в офисе. Каждый из производителей автоматических машин вносит свои фишки.
Критерии выбора домашней кофемашины:
- Мощность аппарата. Чем выше этот параметр, тем быстрее приготовится напиток. Но крепость при высокой мощности может быть низкой из-за быстроты протекания воды, которая не наберет в полной мере вкус, крепость и аромат.
- Размер. Для маленькой кухни подойдет компактная машина, которая не займет много места.
- Самоочищение. Это очень полезная функция, которая может влиять на стоимость аппарата.
- Капучинатор. Эта функция полезна для любителей кофейных коктейлей и капучино.
- Подогрев чашки. Это весьма полезная опция, которая помогает получить кофе с максимальным ароматом.
- Наличие памяти. Эта функция полезна для большой семьи или для тех, кто под настроение предпочитает разные напитки на основе кофе.
- Регулировка помола. От этой функции зависит насыщенность напитка.
- Жернова. Бывают керамические, которые не нагреваются и не влияю на вкус зерен. Стальные – более надежные, но при этом способны пережечь порошок при помоле из-за нагрева.
- Управление – механическое, простое или электронное, с помощью сенсорной панели.