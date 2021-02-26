Как выбрать холодильник самсунг?

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Техника Самсунг – это пример надежности и высокого качества. Холодильники этого производителя служат долго, крайне редко выходят из строя и характеризуются новейшими технологиями.

Чтобы холодильник Самсунг соответствовал всем личным требованиям, при его выборе стоит обратить внимание на следующие критерии:

Размеры и полезный объем. Нет смысла покупать техника с большим объемом для семьи из 2-3 человек. Если же семья большая, то и места понадобится много. Оптимальные показатели высоты варьируются в пределах 1,6-2,5 м, ширины – 0,6-1 м, глубины – 0,6-0,8 м. Наличие морозильной камеры. Без отсека для заморозки вряд ли может обойтись хозяйка, он позволяет длительное время хранить продукты свежими и вкусными. Эргономичность устройства. Здесь нужно подбирать индивидуально, чтобы каждый раз не приходилось становиться на носочки или низко наклоняться. Панель управления. Удобно будет, если все клавиши управления будут располагаться на передней панели. Это освободит от постоянного открывания дверцы для изменения параметров работы. Встроенная функция NoFrost. Эта функция освобождает от постоянного размораживания холодильника. Однако стоит учесть, что в таком холодильнике продукты быстро теряют влагу, поэтому их нужно размещать в герметичную упаковку. Есть и более современная технология – LowFrost, она также предотвращает образование инея и при этом поддерживает оптимальный уровень влажности. Показатели шума. Холодильник чаще всего устанавливается в жилом помещении, поэтому подыскивать рекомендуется устройство с минимальным показателем уровня шума. Расход электроэнергии. Экономное потребление энергии – важный пункт, на который обращают внимание при выборе холодильника. Ведь эта техника работает круглосуточно, а значит, постоянно потребляет энергию. Лучшие варианты на данный момент отличаются маркировкой А++, А+ и А. Поддержание низкой температуры в автономном режиме. Современные модели могут сохранять холод внутри отсеков в течение суток даже при отключении электричества. Наличие температурных индикаторов. Такая дополнительная функция позволит своевременно заметить сбои в работе. Дополнительные полки и формы. Обычно это специальные формы для яиц, бутылок, пищевого льда, а также полки для косметически и лекарственных средств.

Что касается дизайна, то с этим проблем возникнуть не должно. Компания Самсунг выпускает холодильники разных цветов (от белых до зеленых) и стиля (от классического до модерна).

При покупке холодильника Самсунг самое главное – опираться на необходимый функционал, ведь от него зависит и стоимость техники. Если нужна вместительная морозильная камера и при этом не важны дополнительные функции (например, наличие сенсорного дисплея), то можно приобретать модель дешевле. Практически все модели идут стандартного размера, но есть и отклонения. Поэтому при покупке важно учитывать свободное место в помещении до миллиметров.