Как выбрать холодильник самсунг?

Техника Самсунг – это пример надежности и высокого качества. Холодильники этого производителя служат долго, крайне редко выходят из строя и характеризуются новейшими технологиями.
Чтобы холодильник Самсунг соответствовал всем личным требованиям, при его выборе стоит обратить внимание на следующие критерии:
- Размеры и полезный объем. Нет смысла покупать техника с большим объемом для семьи из 2-3 человек. Если же семья большая, то и места понадобится много. Оптимальные показатели высоты варьируются в пределах 1,6-2,5 м, ширины – 0,6-1 м, глубины – 0,6-0,8 м.
- Наличие морозильной камеры. Без отсека для заморозки вряд ли может обойтись хозяйка, он позволяет длительное время хранить продукты свежими и вкусными.
- Эргономичность устройства. Здесь нужно подбирать индивидуально, чтобы каждый раз не приходилось становиться на носочки или низко наклоняться.
- Панель управления. Удобно будет, если все клавиши управления будут располагаться на передней панели. Это освободит от постоянного открывания дверцы для изменения параметров работы.
- Встроенная функция NoFrost. Эта функция освобождает от постоянного размораживания холодильника. Однако стоит учесть, что в таком холодильнике продукты быстро теряют влагу, поэтому их нужно размещать в герметичную упаковку. Есть и более современная технология – LowFrost, она также предотвращает образование инея и при этом поддерживает оптимальный уровень влажности.
- Показатели шума. Холодильник чаще всего устанавливается в жилом помещении, поэтому подыскивать рекомендуется устройство с минимальным показателем уровня шума.
- Расход электроэнергии. Экономное потребление энергии – важный пункт, на который обращают внимание при выборе холодильника. Ведь эта техника работает круглосуточно, а значит, постоянно потребляет энергию. Лучшие варианты на данный момент отличаются маркировкой А++, А+ и А.
- Поддержание низкой температуры в автономном режиме. Современные модели могут сохранять холод внутри отсеков в течение суток даже при отключении электричества.
- Наличие температурных индикаторов. Такая дополнительная функция позволит своевременно заметить сбои в работе.
- Дополнительные полки и формы. Обычно это специальные формы для яиц, бутылок, пищевого льда, а также полки для косметически и лекарственных средств.
Что касается дизайна, то с этим проблем возникнуть не должно. Компания Самсунг выпускает холодильники разных цветов (от белых до зеленых) и стиля (от классического до модерна).
При покупке холодильника Самсунг самое главное – опираться на необходимый функционал, ведь от него зависит и стоимость техники. Если нужна вместительная морозильная камера и при этом не важны дополнительные функции (например, наличие сенсорного дисплея), то можно приобретать модель дешевле. Практически все модели идут стандартного размера, но есть и отклонения. Поэтому при покупке важно учитывать свободное место в помещении до миллиметров.