Как встретить благодатный праздник?

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Что мы должны знать о душе, церковных традициях и главном действе православных?

Если судить по общей информации из интернета, Пасха – это повод посоревноваться, кто вкуснее печёт куличи и красочнее оформляет пасхальные яйца. Кулинарная часть, естественно, в празднике тоже присутствует, но ей отводится далеко не главенствующее место. Что мы упускаем, когда пытаемся присоединиться к величайшему христианскому событию?

Кто едины духом?

Все мы были свидетелями тому, как ковидные ограничения не только помешали верующим христианам посещать церковные богослужения, но и не позволили присутствовать на главном событии – праздновании воскрешения Христа. Карантин отменили, однако в мире и сегодня нестабильно. Состояние тревоги и беспокойства за будущее накладывает свой отпечаток на общее настроение людей.

– Пасха – это праздник праздников. Как говорит апостол Павел, если бы не воскрес Христос, то напрасна была бы наша вера, – поясняет настоятель церкви Покрова Пресвятой Богородицы села Малиновское Рышканского района протоиерей Вадим Чурсин. – Это победа Христа над смертью, освобождение человека от рабства грехов. Это свет. Несмотря ни на что, в этот день мы радуемся, потому что нам даровано это чудо. К этому дню мы готовимся, постимся, не смотрим развлекательные передачи, то есть от чего-то воздерживаемся, отказываемся. Но в первую очередь – это духовная подготовка.

Карантин был очень недобрым попутчиком человечества, но он научил нас жизни онлайн. На удалёнке учились дети, работали взрослые, которым позволяла профессия. Но в пустых храмах продолжались богослужения. И тогда некоторые настоятели стали их транслировать онлайн. Отец Вадим был среди тех, кто доверил своим близким представлять службу в прямом эфире. И люди были ему благодарны.

– Ничто не может заменить молитву в храме, тем более в родном, – говорит прихожанка церкви Покрова Пресвятой Богородицы Галина Калюжная. – Зимой я живу у дочери в Кишинёве, болею, до церкви дойти нет сил. Часто смотрю богослужения по телевизору, но гораздо душевнее, когда ты слышишь голос своего священника. Спасибо отцу Вадиму за то, что и после снятия карантинных ограничений он продолжает вести проповеди, которые мы можем смотреть онлайн. Я постараюсь дойти до ближайшей церкви, чтобы лично присутствовать при обряде освящения пасхи. Но все важные молитвы в Страстную неделю я хочу прочесть вместе с прихожанами родного села. Мы разделены расстоянием, но духом мы едины.

Огонь богом стал, у нас появились огнепоклонники. Все гоняются за чудесами, а ведь огонь должен быть в душе человека. Но если он однажды не сойдёт с небес, никакого конца света не будет. Для нас Благодатный огонь приятен и важен тем, что привезён из мест, где воскрес Иисус Христос. Но если его не привезут, Пасха всё равно состоится.

Чем огонь в душе важнее?

Благодатный огонь, или Святой Свет, – главный символ Пасхи. Он вспыхивает в Храме Гроба Господня в Иерусалиме накануне православной Пасхи в Великую субботу. Уже многие годы пасхальные службы в церквях начинаются после его прибытия. Некоторые верующие полагают: если в какой-то год огонь не вспыхнет – случится конец света.

– В советское время Благодатный огонь к нам никто не привозил, тем не менее служения в храмах проводились, – уточняет настоятель Свято-Георгиевского храма Кишинёва, протоиерей отец Николай Флоринский. – Это один из богочестивых обычаев, который можно условно назвать модой последних времён. В какой-то степени огонь имеет и негативный эффект. Вот его встретили в аэропорту, значит уже можно пить, есть и веселиться, Богу молиться не надо. Огонь богом стал, у нас появились огнепоклонники. Все гоняются за чудесами, а ведь огонь должен быть в душе человека. Если он однажды не сойдёт с небес, никакого конца света не будет. Для нас Благодатный огонь приятен и важен тем, что привезён из мест, где воскрес Иисус Христос. Но если его не привезут, Пасха всё равно состоится. Самое большое чудо – это воскрешение Христа. Любовь Бога распространяется на всё человечество. Для нас, христиан, которых становится всё меньше, очень важно быть солью земли, чтобы этот мир не заплесневел и не сгнил. Как только мы перестанем поклоняться страстям Христовым, как только забудем благодарить Бога, наступит тот самый момент, которого мы все боимся, – апокалипсис, или конец света.

Перед Пасхой Воскресения идёт Страстная неделя, которая в церковных календарях обозначена как Пасха страданий. Это самое ответственное время воспоминаний о земной жизни и страданиях Иисуса Христа, который взял грехи мира на крест, поднял их, чтобы омыть своей честной кровью. Поэтому на Страстной седмице совершаются особые, очень глубокие богослужения. Самые важные – четыре последних дня, начиная со среды.

Ну а Пасхальная неделя называется Великой или Красной, то есть красивой. Утром и вечером проводятся короткие, но очень трогательные богослужения. После каждой божественной литургии в течение недели совершается Крестный ход вокруг храма, который символизирует проповедь воскресшего Христа в мир.

Каков обычай освящения?

Как пояснил протоиерей Свято-Георгиевской церкви (Кишинёв) Георгий Новиков, обычай освящать куличи, или пасхи, относится ещё к первым векам появления христианства. Но изначально освящался именно хлеб. Со временем добавилось действо освящения той пищи, которую православные христиане вкушают за праздничным столом, чтобы она послужила во здравие, для подкрепления сил, которые верующий затратил во время поста. Пожертвования, принесённые в ночь богослужения, раздаются нуждающимся. В этом году подарки получат и беженцы с Украины.

Через неделю после Пасхи люди идут на кладбища, чтобы разделить радость воскрешения с умершими.

– На самом деле у Бога нет умерших, это люди, которые расстались с земной жизнью и перешли в вечность, – поясняет отец Георгий. – Мы не можем назвать их мёртвыми. Традиция поздравлять ушедших родственников с Пасхой называется Радоницей. На самом деле она приходится на вторник. Но в советское время это был рабочий день, поэтому люди приходили на кладбища в воскресенье, и со временем это стало традицией. Если в населённом пункте есть священник, его приглашают, чтобы он отслужил литию на могилке, если нет – родственники сами могут пропеть «Христос воскресе».

Для кого жизнь вечная?

Священнослужители напоминают, что на кладбищах на Радоницу не следует устраивать пикники и аттракционы чревоугодия, а также распивать спиртные напитки. Впрочем, у большинства граждан Молдовы, в частности пенсионного возраста, после повышения цен на всё едва ли хватит денег, чтобы приготовить даже скоромный праздничный стол. Материальная помощь в одну тысячу леев к Пасхе, которую действующая власть назвала подачкой и отказалась выплачивать в этом году, для малоимущих граждан была бы очень кстати. Хотя даже на эту тысячу сейчас особо не разгуляешься. Но всё же лучше, чем ничего. Понятно, что в этом году члены правительства будут сидеть за пышными столами, а многие пенсионеры ограничатся скромным куличом и несколькими крашенными яйцами. Как вы думаете, чьи души будут ближе к жизни вечной?

Мнение Епуре

Почему каждая семья – маленькая церковь?

Наша семья соблюдает православные традиции, к которым относится и пост. К сожалению, многими он сейчас воспринимается только как ограничение в еде. Но это нечто большее – это подготовка к празднику. Мы 40 дней и одну неделю как будто стоим на посту в ожидании чуда. Каждая семья – это ячейка, маленькая церковь. Поэтому моя жена для взрослых старается готовить постные блюда, но дети, поскольку они растут, могут есть всё. Во время поста люди от многого отказываются, для того чтобы сосредоточиться на молитвах, стать сопричастными к страданиям Христа. Если мы не готовимся к этому празднику, то он проходит обыденно, как Новый год, и в душе ничего не остаётся. Каждый пост – это и подготовка внутреннего мира к просветлению, которое нас будет сопровождать всю жизнь. Благодаря этому мы становимся лучше, добрее, милосерднее.

Каждый человек сам для себя выбирает дорогу к Богу. Меня на этот путь направила мама, но решение я принимал самостоятельно. Это мой осознанный выбор. Человека нельзя заставить верить и соблюдать церковные традиции. Поэтому в семье важно уважать выбор друг друга, каким бы он ни был. Нельзя навязывать своё видение мира, каждый сам должен решить, что для него важнее. Особенно сейчас, когда в мире появились новые болезни и стало очень неспокойно, мы осознаём, что жизнь имеет свой предел и она должна нести в себе какой-то смысл. Ведь на самом деле человек создан не только для того, чтобы вкусно есть и развлекаться. Найдут ли наши дети свою дорогу к Богу, сейчас сказать сложно. Когда они вырастут, тоже сделают свой выбор, но не надо им навязывать свою позицию, это может привести к противоположному эффекту. Для них важны не нравоучения родителей, а их пример. Сейчас они ощущают радость от праздника Пасхи благодаря своей чистоте и невинности.

Андрей Епуре,

прихожанин Свято-Георгиевской церкви, экономист

Наталья Лужина