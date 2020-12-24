Как восстановиться после COVID-19: советы специалистов

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Эксперты разработали ряд рекомендаций для того, чтобы побороть усталость и тревожное состояние, которые нередко сражают переболевших коронавирусом людей.

Доктор медицинских наук и доцент кафедры психиатрии ГУМФ им. Н. Тестемицану Жанна Кихай отметила в ходе вебинара, что многие люди, переболевшие коронавирусом, часто сталкиваются с усталостью, нарушением сна или тревожным состоянием. В связи с этим специалисты разработали следующие рекомендации:

Планируйте день и отдавайте приоритет только важным делам, исключив ненужное потребление физической и умственной энергии;

Продлевайте срок выполнения поставленных задач;

Компенсируйте 10 минут активности 30 минутами отдыха;

Отводите на сон не менее 8, но не более 10 часов в сутки;

Фильтруйте информацию. Консультируйтесь со своим семейным врачом или обращайтесь к надежным источникам;

Занимайтесь делами, которые приносят вам удовольствие.

Эксперт добавила, что люди, переболевшие COVID-19, должны поддерживать отношения с близкими, семьей, друзьями и включать технику релаксации в свой распорядок дня.

Стоит отметить, что рекомендации являются частью кампании “Физическая и психологическая реабилитация после COVID-19”, проводимой Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству.

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