Как вести себя в жару: рекомендации ГИЧС

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) призывает население строго соблюдать правила противопожарной безопасности, не разжигать огонь в открытых местах, особенно вблизи полей, лесных массивов и зон отдыха.

При этом людей просят не заправлять сельхозтехнику горюче-смазочными материалами вблизи зерновых полей, чтобы не допустить крупных пожаров. Граждан также призывают не курить вблизи пунктов сбора и хранения зерна. В условиях высоких температур и низкой влажности любая искра может вызвать возгорание на больших площадях, передает moldpres.md.

В жаркие дни специалисты рекомендуют планировать свои поездки утром или вечером. Людей призывают максимально избегать пребывания на солнце, носить легкую, тонкую одежду из натуральных тканей светлых тонов, а также защитные аксессуары (головные уборы, зонты, солнцезащитные очки). При этом рекомендуется пить больше воды.

Также врачи предупреждают население, особенно пожилых людей, беременных женщин, больных сердечно-сосудистыми и респираторными заболеваниями и аллергиков, проявлять осторожность и избегать пребывания на солнце.

Вчера синоптики объявили “желтый код” опасности, который будет действовать на всей территории страны по 24 июня. Так, по данным Государственной гидрометеорологической службы, в эти дни максимальная температура воздуха будет достигать 34°С.

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