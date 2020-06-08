Как в кино: стали известны новые подробности задержания пьяного водителя (ВИДЕО)

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Согласно сообщению столичной полиции, нетрезвый водитель, которого остановили прошлым вечером, не имел права садиться за руль после того, ранее уже был отстранён за вождение в состоянии опьянения.

Стало известно, что инцидент произошёл в столичном секторе Чеканы, на улице М. Драган. Патрульная машина стала преследовать автомобиль Mercedes, который двигался хаотично и на большой скорости.

Водитель категорически отказался выполнить требование патрульных остановиться. После долгой погони с участием 6 спецмашин автомобиль нарушителя удалось заблокировать на пересечении улиц А. Руссо и Н. Димо. Как выяснилось, на прошлой неделе мужчину также поймали пьяным за рулём и лишили права управлять транспортными средствами.

Во время разбирательства один из пассажиров вёл себя агрессивно и ударил полицейского. В итоге правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и надеть на дебошира наручники. В отношении агрессивного пассажира было возбуждено уголовное дело.

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