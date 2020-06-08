Как в кино: стали известны новые подробности задержания пьяного водителя (ВИДЕО)

Как в кино: стали известны новые подробности задержания пьяного водителя (ВИДЕО)

Согласно сообщению столичной полиции, нетрезвый водитель, которого остановили прошлым вечером, не имел права садиться за руль после того, ранее уже был отстранён за вождение в состоянии опьянения.

Стало известно, что инцидент произошёл в столичном секторе Чеканы, на улице М. Драган. Патрульная машина стала преследовать автомобиль Mercedes, который двигался хаотично и на большой скорости.

Водитель категорически отказался выполнить требование патрульных остановиться. После долгой погони с участием 6 спецмашин автомобиль нарушителя удалось заблокировать на пересечении улиц А. Руссо и Н. Димо. Как выяснилось, на прошлой неделе мужчину также поймали пьяным за рулём и лишили права управлять транспортными средствами.

Во время разбирательства один из пассажиров вёл себя агрессивно и ударил полицейского. В итоге правоохранителям пришлось применить слезоточивый газ и надеть на дебошира наручники. В отношении агрессивного пассажира было возбуждено уголовное дело.

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