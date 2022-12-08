Как в кино: мошенник выдавал себя за женщину и знакомился с жертвами в соцсетях

Как в кино: мошенник выдавал себя за женщину и знакомился с жертвами в соцсетях

Полиция задержала подозрению в шантаже 24-летнего уроженца Дондюшан.

Как выяснилось, мужчина завёл фейковый аккаунт в социальной сети, выдав себя за женщину. Мошенник вступил в переписку с 55-летним мужчиной и вскоре убедил собеседника прислать интимные фото. Пригрозив обнародовать компромат, злоумышленник вымогал 300 евро.

Жертва встретилась с шантажистом и передала 100 евро, после чего злоумышленника задержали.

Мошеннику грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет и штраф от 92 500 до 117 500 леев.

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