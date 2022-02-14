Как в кино: браконьеры пытались уйти от погони, пока не закончилось топливо

0

Volkswagen Golf, двигавшийся между сёлами Катериновка и Слобода-Рашково, привлёк внимание автоинспекторов. Правоохранители попытались остановить легковушку, но водитель проигнорировал требование и постарался скрыться. Преследование продолжалось до тех пор, пока в машине не закончилось топливо. Тогда водитель и два пассажира заперлись в салоне авто.

Как выяснилось позже, приятелям было что прятать. В багажнике правоохранители обнаружили застреленного дикого кабана и тушки трёх куниц. Были изъяты также два ружья: разрешения на оружие или охоту ни у кого из мужчин не было, пишет mvdpmr.org.

52-летнего водителя привлекли к административной ответственности за то, что не исполнил законные требования инспекторов и не остановился. А за незаконную охоту ему и двум приятелям грозит уголовная ответственность: крупный штраф либо лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.