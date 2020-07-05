Как уберечься от солнечного удара: советы экспертов

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В условиях жаркой погоды врачи призывают население ограничить пребывание на солнце и принять меры по защите от солнечных ударов, так как последние могут оказать серьезное влияние на здоровье. Потребление жидкости, выбор соответствующей одежды – это лишь часть рекомендаций специалистов.

Семейный врач Наталья Лукица предупреждает, что пребывание на солнце между 11.00 и 17.00 может быть опасным. Наиболее чувствительны пациенты с хроническими заболеваниями, дети и беременные женщины, которые должны особенно беречь себя, так как могут возникнуть повышенное артериальное давление, обезвоживание, потеря сознания, аллергические реакции. Ультрафиолетовое излучение типа B является причиной солнечных ожогов. Длительное воздействие солнечных лучей может вызвать изменения структурной целостности кожи, передаёт ipn.md.

Косметолог Анастасия Долински перечислила некоторые симптомы солнечного удара: воспаленная кожа, озноб, лихорадка, рвота, головокружение, головная боль. Риск получения солнечного удара особенно высок для людей с очень белой кожей, веснушками, родинками в местах, подверженных воздействию солнца, с наследственной историей рака кожи в семье.

Населению рекомендовано пить воду в достаточном количестве, подбирать подходящую для летнего сезона одежду: носить шляпу, одежду с длинными рукавами, длинные юбки или платья из легких тканей, солнцезащитные очки. Кроме того, необходимо соблюдать временной интервал пребывания на солнце и использовать солнцезащитные кремы.

Анастасия Долински предупреждает, что их нужно выбирать в зависимости от типа кожи. Кремы, содержащие парфюмерные отдушки, не рекомендованы. Минимальный защитный коэффициент летом должен составлять 30. Важно наносить средство на всю поверхность тела, подверженную воздействию солнца, за 30 минут до того, как выйти на улицу.

Стоит отметить, что на прошлой неделе было зарегистрировано два случая солнечных ударов первой степени. Пациентам была оказана неотложная медицинская помощь, а один из них был доставлен в больницу.

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