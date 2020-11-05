Как тестируют в регионах?

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Как в регионах тестируют жителей сельских населённых пунктов? А. Кошул, Теленештский район

Отвечает Марианна Головач, госсекретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты:

– Забор проб в сельской местности проводится в пунктах сбора при районных Центрах здоровья и в некоторых Центрах здоровья с большим числом населения, в том числе в районных больницах, а также на дому мобильными группами, организованными при учреждениях первичной медицинской помощи. После этого все собранные тесты отправляются в расположенные вблизи лаборатории Бельц, Кагула или Кишинёва. Там они обрабатываются, а результаты отправляются в территории.