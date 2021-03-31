Как стать миллионером

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Германн Бейелер – о ключе к успеху, умении договариваться и многоязычии

ДОСЬЕ

Германн Александер Бейелер родился 14 ноября 1952 года в г. Люцерне (Швейцария). В 1987 году окончил профессиональное училище FREI’S Schulen по специальности «торговля», в 1990-м – Школу экономики и информатики (г. Люцерн, Швейцария), в 1995 г. – Цюрихский институт прикладной психологии. Президент Ceres Group Holding AG, председатель совета директоров индустриального парка Buss в г. Праттельне. Член Европейской академии наук и искусств (Вена). Владелец художественной галереи Galerie CB. Почётный консул Республики Беларусь в Праттельне.

Герой нашего интервью – человек необычайный. Германн Бейелер вырос в условиях бедности, несмотря на то что родился в Швейцарии. С детства он сначала работал в автомас-

терской, затем маляром.

Сегодня это один из самых успешных бизнесменов одной из богатейших стран Европы. Бейелеру интересен наш постсоветский регион, и он предпринимает немало усилий для наведения мостов, будучи почётным консулом Беларуси в Швейцарии. Какой видят нашу республику со стороны, почему нейтралитет Молдовы и Швейцарии такой разный, как нам найти общий язык внутри страны? Об этом – в эксклюзивном интервью газеты «Аргументы и факты в Молдове».

…Но сам не плошай

– Германн, в одном из интервью вы говорили о том, как бабушка научила вас готовить из ничего, а сегодня вы – миллионер. Начинали обычным служащим в автомастерской, а стали крупным бизнесменом, владельцем множества объектов недвижимости, коллекции шедевров мирового искусства. Что помогло совершить такое удивительное путешествие и что, по вашему мнению, является ключом к успеху?

– Смирение перед чудесами творения. Уважение ко всем людям, существам и формам жизни. Уважение к себе. Всякий, кто оскверняет свою душу, остаётся шутом, рабом, несмотря на все почести. Того, кто не может сохранить достоинство в сложных ситуациях, не изменит костюм от Armani. Я никогда не забывал, откуда я родом, и благодарен судьбе за то, что она была так щедра со мной. Конечно, мне приходилось много работать и никогда не терять веры в свои силы, но на моём жизненном пути всегда сияла путеводная звезда.

Не менее важное условие – любовь моей жены и семьи. Это тот фундамент, на котором основан мой успех. Без доброжелательной, наполненной жизнью энергии, которую дают мне мои близкие, я был бы всего лишь осенним листом на ветру. Богатство – это следствие, видимый эффект жизненной энергии человека. Это возможный результат его действий, а не его двигатель. Человек должен оставаться свободным от денег, если хочет превзойти самого себя. Он не должен увязать в массовом мышлении, но стремиться к чему-то более высокому и идти своим, уникальным путём, на который до него никто не решался. Это требует большого воображения, готовности рисковать и некоторой доли удачи. Как гласит поговорка, «Бог помогает тем, кто помогает себе сам» (аналог русской пословицы «На Бога надейся, а сам не плошай». – Прим. автора).

– Большинство жителей Молдовы находятся в состоянии перманентного выживания. Оглядываясь назад, какой совет вы могли бы дать людям, теряющим надежду?

– Инстинкт выживания, который может многое стерпеть, – это основное условие, чтобы не погибнуть, но в конечном итоге этого недостаточно. Именно надежда и есть двигатель. Протесты и революции несут только насилие и кровь. На мой взгляд, помогают самопомощь и единение, как это продемонстрировали наши предки в 1291 году, основав Швейцарию. Солидарность, с которой жители трёх альпийских долин объединились для построения более справедливого общества, причём с нуля, проложила путь к общему процветанию. При этом важно не пренебрегать образованием. Несмотря на бедность, необходимо воспитывать детей уверенными в себе, творческими, динамичными людьми. Образование – это важнейшая опора успешного общества.

Многоязычие – это возможность, а не недостаток. Страна обогащается культурным разнообразием. Речь идёт о принятии другого в его непохожести, видении в нём партнёра, а не противника. Человеческая добавленная стоимость общества проявляется в отношениях к меньшинствам.

Сближение Запада и Востока

– Каково ваше представление о Молдове?

– Это страна по площади меньше Швейцарии с населением менее трёх миллионов человек, которая живёт в основном за счёт сельского хозяйства. Этнически разорванная республика, также территориально разделённая в результате приднестровского конфликта. Как я понимаю, Молдова является геополитическим яблоком раздора между Западом и Россией. Маленькую страну окружают соседи-гиганты, и у каждого свои интересы. При этом коррупция внутри республики кажется серьёзным препятствием к развитию. Однако Молдова наделена плодородными почвами и прекрасным ландшафтом. Потенциал есть, но из-за постоянных политических и территориальных распрей он не реализуется.

– Молдова и Беларусь принадлежат к одной постсоветской семье. Почему вас заинтересовал наш регион и почему решили стать почётным консулом Беларуси в Швейцарии?

– Потому что я верю в сближение между ЕС/Швейцарией и странами, находящимися под российской сферой влияния. Европа простирается до Урала, а не только до границ ЕС. Восточная и Западная Европа – единое историко-культурное сообщество. Православие и католицизм/протестантизм – не противники, а реки, берущие начало из одного источника. Я верю в партнёрство между православным Востоком и католическим/протестантским Западом. Беларусь – воплощение моей веры. Эта страна находится на границе между Западной и Восточной Европой, где католики и православные живут вместе мирно и уважая друг друга, где западная и восточная культуры гармонично связаны. Я прекрасно понимаю, что сближение между Западной и Восточной Европой не произойдёт легко и быстро. Логично, что между Россией и ЕС должно быть соглашение о свободной торговле. Это создаст самую мощную экономическую зону в мире. К сожалению, американцы всеми силами стараются этому помешать – санкции, препятствия Северному потоку и т. д.

Искать лучшее в каждом

– Молдова и Беларусь находятся в схожем геополитическом положении между ЕС и Россией. Швейцария выигрывает от своего нейтралитета и геополитики. Как успешный швейцарский бизнесмен что бы вы посоветовали Молдове для развития её экономики?

– Договаривайтесь, договаривайтесь и снова договаривайтесь. Со всеми партнёрами. Ищите лучшее в каждом. Очень важно искоренить коррупцию внутри страны, положить конец политической и региональной окопной войне. Откройтесь всем странам, развивая многостороннее сотрудничество. Швейцария, которая в XIX веке была бедным домом Европы, сделала это и добилась успеха. Почему бы так не поступить и Молдове?

– Беларусь и Швейцария с точки зрения демократических ценностей – очень разные страны. В свете последних событий в Беларуси хотелось бы узнать ваше видение происходящего.

– Если в двух словах: с момента падения Берлинской стены НАТО стремится расширяться на восток и тем самым мешать «российскому медведю» сохранять свою сферу влияния. Восстание на Майдане было организовано ЦРУ, как и конфликты в Абхазии/Грузии и многое другое. НАТО пытается соорудить на востоке железный занавес от России. У американцев есть всё, чтобы ослабить или загнать Россию в угол. Однако русские сопротивляются. Такая же ситуация и в Беларуси. Поскольку её президент Александр Лукашенко недостаточно прозападный, они нацелены его свергнуть. А русские, похоже, ждут, пока не появится альтернативное решение белорусского вопроса.

– Во многих постсоветских странах нарушаются права русскоязычного населения. Как гражданин Швейцарии, где признаны четыре официальных языка, скажите, почему так важно уважать права языковых меньшинств?

– Многоязычие – это возможность, а не недостаток. Страна обогащается культурным разнообразием. Речь идёт о принятии другого в его непохожести, видении в нём партнёра, а не противника. Человеческая добавленная стоимость общества проявляется в отношениях к меньшинствам. А определённая степень автономии через федеральные структуры даёт только преимущества.

– В чём заключаются ваши функции как почётного консула Беларуси и что вы уже сделали для этой страны?

– Благодаря своему предпринимательскому опыту я уделяю особое внимание активной экономической работе и привлечению инвестиций. Но также мне важны культурный обмен и гуманитарные проекты. Когда мне предложили выкупить Слуцкий пояс – символ Белоруссии, вывезенный во время Второй мировой войны как трофей, я с радостью вернул его белорусскому народу. Сейчас он находится в Музее памяти крипты Храма всех святых в Минске.

Великая перезагрузка

– Пандемия коронавируса коснулась каждого человека на планете. Как вы думаете, это рукотворный процесс или естественный? Какие выводы сделали для себя?

– Определённые силы хотят направить «воду» пандемии на свои мельничные жернова, чтобы инициировать «большую технологическую перезагрузку». Последние события не предполагают ничего хорошего. Как может лишённый души мир создать систему, уважающую человеческое достоинство? Достаточно прочесть книгу Клауса Шваба «Великая перезагрузка», чтобы понять, что лучший из миров, который нам обещан, будет «благонамеренным» адом. У любого, кто отрывается от своего прошлого, от того, что возникло естественным образом, нет будущего. Но я убеждён, что уже происходит объединение противостоящих сил, которые предотвратят возникновение своего рода технократической мировой диктатуры. Моё доверие к людям непоколебимо.

– Если бы вы обратились через аудиторию нашей газеты ко всему человечеству, что бы сказали?

– Господь Бог дал вам критический дух. Разум и душа, голова и сердце связаны загадочным образом. Так что будьте привержены истине не только в видимой реальности, но прежде всего в своём сердце.

Екатерина Кожухарь,

Праттельн