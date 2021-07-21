Как реально включиться в борьбу с коррупцией?

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Получившая большинство в новом парламенте партия «Действие и солидарность» (PAS) среди других желает отправить в отставку и генерального прокурора. На минувшей неделе член PAS Д. Алайба на своей официальной странице в соцсетях написал, что экс-генпрокурор Э. Харунжен продержался в занимаемом им кресле около месяца после ухода Плахотнюка. «Господин Стояногло чего-то ждёт?» – вопрошает автор поста.

Может ли парламентское большинство отстранить генпрокурора, который избран по закону на семь лет, и с чего нужно начинать борьбу с коррупцией новой власти?

Мнение Манастырлы

Все возможные процедуры и механизмы по отстранению генпрокурора от занимаемой должности прописаны в действующем Законе о прокуратуре, ст. 58 пункты a), d), g), h), i), j), l), m) и n) части (1). Ни в одном из них принятие решения об отстранении или отставке генпрокурора, назначаемого на семилетний мандат, не замыкается на парламенте или собственно на президенте. С точки зрения действующего законодательства новая власть снять Стояногло не может. Но определённо может внести пакет изменений в законодательство, в том числе в процедуру снятия генпрокурора, замкнуть её на решение президента и уволить Стояногло по любой кажущейся власти приемлемой формулировке, вплоть до «неэффективность в борьбе с коррупцией по мнению гражданского общества». Желание Стояногло работать и расследовать дела исключительно в рамках законодательства, не выходя за их пределы, многих заинтересованных явно раздражает. Ибо наблюдается и желание, и ощутимое намерение пройтись «дубиной антикоррупционной борьбы» по несогласным и, отчасти, побеждённым.

Только вот все эти перестановки и назначения вовсе не означают борьбу с коррупцией. Коррупция всегда там, где есть возможности по распределению средств. То есть там, где власть, которую у нас сейчас представляют победители парламентских выборов в лице PAS.

Чтобы реально включиться в борьбу с настоящей существующей и развивающейся коррупцией, президенту Санду и её соратникам достаточно сделать следующее:

а) создать орган надзора, контроля и мониторинга над всеми правительственными структурами и агентствами с правом проведения ОРМ и антикоррупционным и контрразведывательным инструментарием;

б) поручить этому органу в первую очередь мониторинг за новыми главами министерств, департаментов, агентств, их родственниками, друзьями – всеми свеженазначенными «хорошими людьми» с возможностью немедленного задержания, пресечения деятельности, если действия «хорошего человека» угрожают экономической, финансовой и др. сферам безопасности государства;

в) самое сложное: президент должна отказаться от идеи и практики политической защиты, покрытия своих соратников, друзей, знакомых, членов пропрезидентской PAS и т. д. Судя по истории с возвратом земель филатовской Caravita через рокировку судей, к этому Санду не готова. Но без этого решения любая борьба с коррупцией превратится в профанацию, в борьбу с политическими и идейными оппонентами, что неминуемо спровоцирует массовое разочарование избирателей.

Разочарование как в новой власти «хороших людей», так и в пропагандируемом этой властью западном, проевропейском, либеральном векторе развития. А это уже «История успеха 2.0» получается.

Сергей Манастырлы,

директор Центра анализа, исследований и прогнозирования Balkan-Centre

Подготовила Любовь Чегаровская