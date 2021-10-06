Как развивается гагаузский регион?

0

Реинтеграция Республики Молдова длится уже почти два десятилетия.

Как обстоят дела в этом направлении в гагаузской автономии? Выделяет ли государство АТО финансовые средства на развитие региона?

Мнение Кюркчу

Правительство Республики Молдова уже более 19 лет проводит политику реинтеграции страны, и в его структуре есть отдельный вице-премьер с аппаратом (численность которого менялась в разные годы). Ведутся переговоры (с большей или меньшей активностью), подписываются документы, реализация которых очень хромает. Выделяются средства из государственного бюджета, а также доноров для развития двусторонних проектов и проектов в Приднестровье.

Складывается при этом впечатление, что АТО Гагаузия уже реинтегрирована в стране на 100%. А ведь на самом деле идёт постепенная отмена полномочий автономии. За 1995–2017 годы Гагаузия в части капитальных инвестиций недополучила огромные финансовые ресурсы. Если сравнить суммы в расчёте на одного человека, то многие районы Молдовы получали намного больше. Одновременно, при внедрении политики регионального развития, АТО Гагаузия не получала свои положенные средства. При этом постоянно были оговорки со стороны центральных органов власти Молдовы о том, что автономии будет открыт доступ к средствам из Национального фонда регионального развития на следующем этапе, которые неоднократно переносились.

Закон об особом правовом статусе не реализуется в полном объёме. Проводимые реформы постоянно норовят его урезать и ограничить прямо в духе европейских ценностей, которые продвигаются в Республике Молдова с 2005 года и особо активно с 2014 года.

В общем получается такая вот гибридная реинтеграция в отношении Гагаузии, которую можно охарактеризовать как отдаление, отчуждение, ограничение и непонимание со стороны центра, и замкнутость, недоговороспособность и отсутствие собственных взглядов о будущем автономии со стороны АТО Гагаузия.

Пора начинать диалог и обсуждение будущего при учёте национальных интересов и интересов/реализации потенциала автономии.

Виталий Кюркчу,

президент Фонда стратегических инициатив Гагаузии

Подготовила Любовь Чегаровская