Как проводится дезинфекция троллейбусов в Кишинёве

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Троллейбусы, курсирующие по улицам Кишинёва, дезинфицируются не только в начале смены, но и при остановке в парке для технического обслуживания или обеденного перерыва. По данным Управления электротранспорта, используемое средство не является токсичным и не представляет опасности для пассажиров.

В салонах кондуктор дезинфицирует поручни и ручки, а другой человек распыляет средство на пол и ступени. Эта процедура выполняется на конечных остановках после каждого круга, передаёт ipn.md.

Для дезинфекции транспортных средств используются растворы двух типов – на спиртовой основе и на основе хлора. После процедуры, прежде чем пассажиры садятся в троллейбусы, в течение 10 минут транспортные средства проветриваются.

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