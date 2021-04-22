Как пройдут пасхальные праздники в условиях карантина в Приднестровье

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Пасхальные богослужения в этом году проведут на открытом воздухе при соблюдении прихожанами социальной дистанции и масочного режима. Такое решение принято Оперштабом по профилактике и недопущению распространения коронавирусной инфекции.

Вблизи храмов и церквей поставят палатки, милиционеры обеспечат охрану общественного порядка и безопасность граждан, сообщает novostipmr.com. В поминальные дни автоинспекторы в усиленном режиме будут регулировать дорожное движение в районах кладбищ.

В преддверии Радоницы соответствующие службы проведут работы по наведению порядка на кладбищах. Будут организованы дополнительные места для парковки автомобилей, установлено больше мусорных контейнеров.

Правоохранители будут следить за соблюдением гражданами санэпидтребований.

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