Как пройдут Пасха и Радоница в Кишинёве в этом году: решение будет принято скоро

Как пройдут Пасха и Радоница в Кишинёве в этом году: решение будет принято скоро

В скором времени власти муниципия Кишинёв примут решение касательно того, как в этом году в столице будут отмечаться Пасха и Радоница. Об этом в ходе оперативного заседания руководителей муниципальных служб заявил генеральный примар Ион Чебан.

Он отметил, что, скорее всего, и в нынешнем году эти даты придётся отмечать в узком кругу родных.

– Знаю, что последний год был грустным и тяжёлым для многих из нас, многие потеряли близких. Но сейчас лучше всего не подвергать риску себя и других людей, чтобы как можно быстрее вернуться к нормальной жизни, – сказал градоначальник.

Напомним, в прошлом году Радоница из-за COVID-19 была перенесена на 7-8 июня и прошла с рядом существенных ограничений.

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